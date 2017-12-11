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İsrail Askerlerinden Filistinli Gence İşkence Gibi Gözaltı

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İsrail Askerlerinden Filistinli Gence İşkence Gibi Gözaltı
İsrail askerlerinin, Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden bir genci gözaltına alırken aralarına alıp birlikte dövdükleri anı gösteren bir video...

İsrail askerlerinin, Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden bir genci gözaltına alırken aralarına alıp birlikte dövdükleri anı gösteren bir video yayınlandı. Batı Şeri'nın El Halil kentinde Cuma günü yapılan protesto gösterilerinde İsrail askerleri aralarına gözaltına alacakları bir Filistinli genci sırayla yüzünü yumruklayıp tokatladı.

El Halil'de bir Filistinli tarafından Cuma günü çekilen bu video İşgal altındaki topraklardaki İnsan hakları teşkilatı tarafından yayınlandı. Videoda elleri kelepçeli Filistinli genci İsrail askerleri Tufa sokaklarında sürüklenip sırayla tokatlayıp yumrukladığı görülüyor.

İnsan hakları teşkilatı bu gözaltı olayını "Bu İsrail güvenlik güçlerinin, yetkililerin dünya görüşüyle uygun bir uygulama olup Filistinlilerin İşgal kuvvetlerine karşı direnme, protesto haklarının bulunmadığının görüntüsüdür" ifadeleriyle açıkladı.

Bir başka video görüntüsünde yine İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Pazar yerinde Filistin'li bir genci gözaltına alırken önce yere yatırıp hareketsiz hale gelinceye kadar yumrukluyor, ardından bileklerine kelepçe takıyor.

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