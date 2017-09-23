  • BIST 104.123
  • Altın 145,809
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas

» »
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas
IHAAW002558-SIY/23-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden ayrılması ve istifa gerekçesinin ne olduğunun sorulması...

IHAAW002558-SIY/23-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden ayrılması ve istifa gerekçesinin ne olduğunun sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İstifa kararı şahsi bir karardır. Kadir Beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından istifa etti, parti üyeliğinden istifa etmedi. Üye olarak partiye hizmet edebilir, siyaseten başka çalışmalar içinde de bulunabilir. Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapılmadı. Parti ile bu konu konuşulmuş olabilir" dedi. - Bozdağ, "Önümüzdeki günlerde İstanbul Valisi belediye meclisini toplantıya çağıracak, o zaman İstanbul'un belediye başkanı belli olacaktır" diye konuştu. 23.09.2017 00:25:58 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi22 Eylül 2017 Cuma 23:48
  • Abd:"tercih Edilen Referandum Çok Riskli"22 Eylül 2017 Cuma 23:23
  • Ikby Başkanı Mesud Barzani: "Eğer Yine Ceza Verecekseniz, Beni Cezalandırın"22 Eylül 2017 Cuma 22:33
  • Trump, 6 Ülkeye Seyahat Yasağını Genişletecek22 Eylül 2017 Cuma 21:58
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Başladı22 Eylül 2017 Cuma 21:48
  • Mgk Bildirisi Açıklandı22 Eylül 2017 Cuma 20:43
  • Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un: "Trump’ın Akli Dengesi Bozuk. Abd’yi Ateşle Terbiye Edeceğim"22 Eylül 2017 Cuma 20:43
  • Şentürk Tüm Sahayı Gezdi22 Eylül 2017 Cuma 20:38
  • Mgk Toplantısı Sona Erdi22 Eylül 2017 Cuma 20:28
  • Çipli Kimlik Kartında Yapılan Hataya Soruşturma22 Eylül 2017 Cuma 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti