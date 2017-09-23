İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas

IHAAW002558-SIY/23-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden ayrılması ve istifa gerekçesinin ne olduğunun sorulması...

IHAAW002558-SIY/23-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden ayrılması ve istifa gerekçesinin ne olduğunun sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İstifa kararı şahsi bir karardır. Kadir Beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından istifa etti, parti üyeliğinden istifa etmedi. Üye olarak partiye hizmet edebilir, siyaseten başka çalışmalar içinde de bulunabilir. Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapılmadı. Parti ile bu konu konuşulmuş olabilir" dedi. - Bozdağ, "Önümüzdeki günlerde İstanbul Valisi belediye meclisini toplantıya çağıracak, o zaman İstanbul'un belediye başkanı belli olacaktır" diye konuştu. 23.09.2017 00:25:58 TSI NNNN