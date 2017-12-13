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İstanbul Kongre Merkezi Önünde ‘Kudüs’ Eylemi

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İstanbul Kongre Merkezi Önünde ‘Kudüs’ Eylemi
Osmanlı Ocakları, İİT Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği İstanbul Kongre Merkezi'nin önünde "Kudüs" eylemi yaptı.

Osmanlı Ocakları, İİT Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği İstanbul Kongre Merkezi'nin önünde "Kudüs" eylemi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi önünde "Kudüs" eylemi yapıldı. Eylemi gerçekleştiren Osmanlı Ocakları adına konuşan kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat, "Orta Doğu terörist ve katil bir devletin egemenliğine verilmemelidir" dedi.

Osmanlı Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre Canpolat şunları kaydetti: "Kudüs bir dinin temsil noktası olarak görülmemelidir. Osmanlı medeniyetinin asırlarca temin ve tesis ettiği gibi bölgede huzur, istikrar ve güven için mümkün olmayacaktır. Bunu İsrail ve ABD asla sağlayamaz.

Bu terör devletlerinin sabıkaları bu konularda hayli çoktur. Referansları güçsüz ve etkisizdir. Oysa ki referansı geçmişte örnek gösterilebilecek bölgeye barışı getirmiş Osmanlı medeniyeti yani İslam'ın güzelliğini gösteren ahlakıdır. Din, dil ayrımı yapmadan Barış ve huzur içinde bölgede asırlarca kardeşlik sağlana bilmiştir. Şimdi Kudüs'ü aklı başında olanlar bölgede etnik kimlik veya ayrımcılık yapmadan dünya barışına katkı sağlayan bir lidere yani Erdoğan gibi Barış için mücadele eden lidere teslim edilmelidir. Bu anlamda biz Osmanlı Ocakları olarak Filistin ülke temsilciliğimizi Kudüs'te açmayı düşünüyoruz. Eğer bugün buraya katılan sözde İslam ülkeleri lideri bizimle aynı ruh ve manada beraberseler ve amelleri barıştan ve kardeşlikten yana ise kendileri de bizim gibi Kudüs'ü İslamın başkenti olarak ilan etmelerini belliyoruz."

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