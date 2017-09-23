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İstanbul’da 22 Adrese Eş Zamanlı Fetö Operasyonu

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İstanbul’da 22 Adrese Eş Zamanlı Fetö Operasyonu
İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların FETÖ örgütüne müzahir şirketlerle çalışan...

İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların FETÖ örgütüne müzahir şirketlerle çalışan taşeron firmaların alacaklarından "himmet" adı altında zorla para kesintisi yaparak örgüte aktardıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüte Finansal Destek Sağlamak suçundan İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüte müzahir şirketlerle çalışan taşeron firmaların alacaklarından "himmet" adı altında zorla para kesintisi yaparak örgüte aktardıkları öğrenildi.

Konu ile ilgili soruşturma sürerken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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