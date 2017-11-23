İşte il il hava durumu

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Tarihte bugün neler oldu?
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Bugün burcunuz ne diyor?
Günün gazete manşetleri (26 Kasım 2017)
Bugün nerede elektrik kesintisi var.
Alkol Alıp, Direksiyon Başına Geçen Büyükelçilik Görevlisi Ortalığı Birbirine Kattı
Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi, Kaza Nedeniyle Yol 3 Saat Trafiğe Kapandı
Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi
İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar Bira
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26.11.2017 08:00
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Günlük burç yorumları Zodyak sistemine bulunan burçlar yani 12 burç için de gezegenlerin hareketleri incelenerek astrologlar tarafından günlük olarak hazırlanan çalışmalardır.
Günün gazete manşetleri (26 Kasım 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte 26 Kasım 2017 gazete manşetleri ile öne çıkanlar...
Bugün nerede elektrik kesintisi var.
Ülke genelinde elektrik dağıtım şirketleri planlı olarak elektrik kesintileri yapmaktadır.
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