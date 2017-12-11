İşte il il hava durumu

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Bugün nerede elektrik kesintisi var.
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Kadıköy’de İntihar... 40 Yaşındaki Kadın İş Yerinde İntihar Etti
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
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11.12.2017 08:00
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