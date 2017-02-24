  • BIST 88.258
  • Altın 145,283
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

İş’te Kadınlar Projesi başvuruları bekliyor

»
İş’te Kadınlar Projesi başvuruları bekliyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce, İş’te Kadınlar projesi doğrultusunda kadınların iş istihdamına yönelik eğitim başvurularının başladığı belirtildi

Ordu'da kadınların, bazı alanlarda eğitim verilerek istihdam edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İş’te Kadınlar" projesi doğrultusunda kadınların iş istihdamına yönelik eğitim başvurularının başladığı belirtildi.

İŞSİZ KADINLARA EĞİTİM
Proje ile 25-50 yaş aralığındaki işsiz kadınların gerekli beceri ve yetkinlik kazanarak iş gücüne katılımının sağlanılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Başvuru için 15 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ofisine müracaat edilmesi gerekiyor. Eğitimler 3 Nisan ile 30 Mayıs tarihleri arasında hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek olup, yemek ve ulaşım giderlerini karşılamak üzere katılımcılara günlük ücret de verilecek" ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, eğitimlerin, emeklilere ve aktif çalışma hayatının dışında olan kişilere hitap ettiği de belirtildi. Kadınlara butik çikolata, iş sağlığı ve güvenliği, web tabanlı içerik yönetim sistemi eğitimlerinin verileceği ifade edilen açıklamada, "Hayat Boyu Öğrenme Modülü" kapsamında 60 kişiye verilecek kurslarla kadınların gerekli beceri ve yetkinlik kazanarak iş gücüne katılımının sağlanacağı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ballıca Mağarası' ziyaretçilerini bekliyor23 Şubat 2017 Perşembe 17:59
  • Samsun turizmi alt üst oldu23 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • Amasya'da olağanüstü 'istihdam' toplantısı23 Şubat 2017 Perşembe 07:52
  • Girişimciler mülakatla seçildi23 Şubat 2017 Perşembe 06:25
  • Turkcell'den 2017’de 1500 kişiye istihdam22 Şubat 2017 Çarşamba 19:27
  • Ve... Karar değişti... 1 Ağustos'a ertelendi21 Şubat 2017 Salı 19:13
  • Carrefoursa en az 3 bin kişiyi işe alacak21 Şubat 2017 Salı 18:39
  • Havalar ısındı balık ucuzladı21 Şubat 2017 Salı 18:12
  • Ayakkabıda asıl çılgın erkekler21 Şubat 2017 Salı 18:09
  • ÖTV ve zamlar benzin satışlarını vurdu21 Şubat 2017 Salı 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti