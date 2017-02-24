İş’te Kadınlar Projesi başvuruları bekliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce, İş’te Kadınlar projesi doğrultusunda kadınların iş istihdamına yönelik eğitim başvurularının başladığı belirtildi

Ordu'da kadınların, bazı alanlarda eğitim verilerek istihdam edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İş’te Kadınlar" projesi doğrultusunda kadınların iş istihdamına yönelik eğitim başvurularının başladığı belirtildi.

İŞSİZ KADINLARA EĞİTİM

Proje ile 25-50 yaş aralığındaki işsiz kadınların gerekli beceri ve yetkinlik kazanarak iş gücüne katılımının sağlanılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Başvuru için 15 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ofisine müracaat edilmesi gerekiyor. Eğitimler 3 Nisan ile 30 Mayıs tarihleri arasında hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek olup, yemek ve ulaşım giderlerini karşılamak üzere katılımcılara günlük ücret de verilecek" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eğitimlerin, emeklilere ve aktif çalışma hayatının dışında olan kişilere hitap ettiği de belirtildi. Kadınlara butik çikolata, iş sağlığı ve güvenliği, web tabanlı içerik yönetim sistemi eğitimlerinin verileceği ifade edilen açıklamada, "Hayat Boyu Öğrenme Modülü" kapsamında 60 kişiye verilecek kurslarla kadınların gerekli beceri ve yetkinlik kazanarak iş gücüne katılımının sağlanacağı aktarıldı.