İstikrar, istikbal ve istiklal için 'evet’

HedefHalk Gazetesi, Çarşamba Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Dündar ile Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve 16 Nisan’daki referandumu konuştu. Başkan Dündar, "İstikrar, İstikbal ve İstiklal" için 'evet' diyeceklerini söyledi

Samsun’un Çarşamba İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, bir çok kez 'Kuvvetler Ayrılığı' ilkesi ileri sürülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'egemenlik, hak ve yetkisini' tek başına kullanmasının engellendiğini belirtti. AK Partili Dündar, "Zaman zaman sistem, millet iradesine ve millet menfaatine hizmet edemeyen bir duruma geldi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi artık yetkiyi direk doğrudan millete verecek" dedi.

Referandumda sandıktan yüksek oranda 'evet' çıkacağına inandığını ifade eden Başkan Hüseyin Dündar, "Bundan böyle iki seçim arasında kesintisiz bir şekilde 5 yıl süreyle icraat yapılacak. Bunu halkımıza iyi anlatacağız. İstikrarı da anlatacağız, İstikbali de, istiklali de. Evet'in ne kadar önemli olduğunu bu millet anlayarak, sandığa gidecek" diye konuştu.

MECLİS ARTIK ASIL GÖREVİNE DÖNECEK

Bu sistemle meclisin güçleneceğine dikkat çeken Dündar, "Güçlü Meclis" ile milletvekillerinin yasama görevlerini yerine getireceklerini ifade ederek, meclisi asli fonksiyonundan uzaklaştıran ve kısır siyasi çekişmelere iten 'güven oyu' ve 'gensoru' gibi kavramların da tarihe karışacağını söyledi. Başkan Dündar, Çarşamba’da her seçimde ve referandumda AK Parti'ye destek verildiğini, bu referandumda da milletin hayrına olan bu sistem değişikliğine onay vereceğini düşündüğünü kaydetti.

LİDER ÜLKE OLMA YOLUMUZ AÇILIYOR

Dündar, şöyle devam etti: "Bizim milletimiz olumlu şeylere 'evet' diyor. Yani geçmiş referandumları düşünün hep ‘olumlu bakış açısı olmuştur’. Bu konuda hiç kuşkum yok. Hele ki; gün geçtikçe vatandaş daha iyi Anayasa Değişikliği'ne ait maddelere hakim olacak, bizler de anlatacağız. "Sandıktan güven çıkacak" diye bekliyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi devreye girdiğinde Türkiye’nin büyümesi, bölgesel güç olması ve lider ülke konumuna gelmesi kaçınılmaz. Vatandaş da daha rahat ve huzurlu bir Türkiye görecek."

Çarşamba Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Dündar, HedefHalk Gazetesi’nin Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum'dan beklentileri ile sorulara cevap vererek, gündeme ilişkin güncel soruları yanıtladı.

HHALK: Türkiye dışarıdan ve içeriden çok ciddi şekilde saldırılara maruz kalıyor. Sizce Anayasa Değişikliği ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi bu nedenle daha önemli hale mi geldi?

DÜNDAR: Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan çeşitli yollarla çok ciddi saldırılara maruz kaldığını görüyoruz. Anayasa Değişikliği ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu saldırıları önlemede asli öneme sahip olacak. Dünya savaşı sonunda, üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı Devletimiz yıkılmış, İstanbul, İngilizler tarafından işgal edilmiş, Misak-ı Milli kararını alan Meclis-i Mebusan (son meclis) dağıtılmıştır. Bu şartlarda, bir kısmı dağıtılan son Osmanlı Meclisi üyelerinden, bir kısmı da Anadolu’dan gelen temsilcilerden oluşan TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı ve milli mücadelemizi gerçekleştirdi.

GAZİ MECLİS'İ BAĞIMSIZLIK VE VAR OLMA

MÜCADELESİNİN SONUCUDUR

Bu sebeple TBMM, 'Gazi Meclis' diye anılır. 1'nci Meclis, milli mücadele şartlarında, içinden bir de hükümet çıkarttı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında ortaya konulan bu uygulama olağanüstü şartlarda yürütülen bağımsızlık ve var olma mücadelesiydi. Bu uygulama, tek partili dönemde de, çok partili sisteme geçildikten sonra da devam etti. Adına 'parlamenter sistem' denilen bu sistem, monarşilerde ve özellikle de İngiltere'de 19'ncu YY.’dan itibaren Kralın/Kraliçenin yetkilerinin sınırlandırılması ve giderek sembolikleştirilmesi; buna karşın seçilmiş temsilcilerden oluşan meclislerin güçlendirilmesi ve icra (hükümet etme) yetkisinin de Kral'dan alınarak, seçilmiş temsilciler arasından (Meclisten) çıkacak Hükümet'e verilmesi esasına dayanıyordu.

SİSTEM, MİLLET MENFAATİNE

'HİZMET EDEMEZ' HAL ALDI

Ülkemizde de parlamenter sistem uygulamaları bu güne kadar devam etti. Hâlbuki Türkiye 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet Rejimi’ni ilan etmiş, Türkiye Devleti’nin Siyasi Rejiminin 'Cumhuriyet' olduğu bütün anayasalarda yer almıştı. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra Padişah'a (Kral’a) karşı yetkilerinin güçlendirilmesi ve korunması gereken bir meclis değil; Tek başına Egemenlik hak ve yetkisini kullanacak bir meclis vardı. Fakat çoğu kez 'Kuvvetler Ayrılığı' ilkesi ileri sürülerek, Meclis’in egemenlik hak ve yetkisini tek başına kullanması da engellendi. Egemenlik hak ve yetkisi millet iradesine rağmen bir takım 'yetkili organlara' dağıtıldı. Millet iradesine ve millet menfaatine hizmet edemeyen bir duruma geldi.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkındaki görüşlerini açıkladı. HedefHalk Gazetesi ekibinin sorularını yanıtlayan AK Partili Dündar, "Çarşamba İlçesi’nde sandıktan yüksek oranda bir 'evet' bekliyorum" dedi.

HHALK: Anayasa Değişikliği vatandaş tarafından anlaşılabildi mı? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

KOALİSYONLAR DÖNEMİ KAPANIYOR

DÜNDAR: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kuracağı Hükümete başkanlık edecek Cumhurbaşkanı'nı yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile seçme hak ve yetkisini doğrudan millete veriyor. Millet doğrudan, bir taraftan kendisini güçlü bir şekilde temsil edecek ve asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve milleti adına hükümeti denetleyecek meclisi seçerken; bir taraftan da doğrudan Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Seçimden mutlaka 'tek başına iktidar' çıkacağı için 'siyasi istikrar' kalıcı hale gelecek. Bu anlamda Anayasa Değişikliği seçmen tarafından yeterince anlaşılamamış olabilir. Burada kritik nokta; milletin doğrudan başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, 'Tek Başına İktidar' olacak hükümeti seçmesi imkanı. Bu hükümet iki seçim arasında kesintisiz bir şekilde 5 yıl süreyle icraat yapacak.

HHALK: Anayasa Değişikliği'nde referandum sürecini anlatır mısınız? Nasıl bir çalışma yapacaksınız?

DÜNDAR: Referandum süreci ile ilgili çalışmalarımız başladı. Geçtiğimiz hafta AK Partili bütün Belediye Başkanları, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan bir toplantı ile Antalya’da bir araya geldik. 25 Şubat Cumartesi günü de yine Başbakanımızın Ankara’da, Arena Salonu'nda startını vereceği bir toplantı ile Tüm Türkiye'de referandum çalışmaları başlamış olacak. Bizler de milletimize 16 Nisan'a kadar devam edecek olan bu kampanya döneminde Anayasa Değişikliği'ni, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni, hükümet modelini ve kabulünü yani, 'EVET’in önemini anlatacağız.

HHALK: Anayasa değişikliğinden Türkiye'nin kazancı ne olacak? Bu değişiklikler Türkiye’yi nereye götürecek, nelerle karşılaşacağız? Vatandaşa faydaları neler?

ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN

GEREKLİ OLANI TERCİH EDECEKLER

DÜNDAR: Çalışma süresi boyunca her gün uygulanacak programlarla tek tek ve toplantılarla hemşehrilerimize ulaşıp Anayasa Değişikliği'nin ülkemizin gelişmesi ve geleceğine dair önemini ifade edeceğiz. Kapısını çalmadığımız seçmenimiz kalmayacak. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Hizmetlerimizi biliyorlar. Daha güçlü hizmet edebileceğimizi de hatırlatacağız. Yeni sistemle birlikte bürokrasi azalacağından çok çabuk hizmet üretme imkanımız da olacak. Halkımız biliyor ki, ülkemizin gelişmesi için bir tercih kullanacaklar. O tercihinde 'evet' olması için vatandaşa faydalarını, ülkemizin gelişmesinde önemli bir adım olduğunu bir bir anlatacağız.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, 16 Nisan'da yapılacak olan Referandum'da milletin iradesine güvendiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koalisyon ihtimalinin olmadığı, istikrar üreten bir yönetim modelidir. İstikrarın sonucu kalkınmadır, halkın refahının artmasıdır. Bu sistem ülke ekonomisinin katlanarak büyümesi demektir" diyerek, Anayasa Değişikliği'ne 'evet' çağrısında bulundu.

MECLİS ASIL FAALİYETİNE DÖNÜP GÜÇLENİYOR

Anayasa Değişikliği ile parlamentonun işlevi ortadan kalkmıyor, aksine güçlü bir meclis geliyor. Meclis artık kendi içinden 'Hükümet' çıkarmak yerine, asli işlevi olan 'Yasama' faaliyetine ve denetleme faaliyetine odaklanmış olacak. Bakan olmuş milletvekili ile Bakan olmayan milletvekili ayrımı ortadan kalkacak. Yasa teklifleri doğrudan milletvekilleri tarafından verilebilecek. Yani bir bakıma milletin kendisi iktidara gelecek.

KISIR ÇEKİŞMELER ARTIK SON BULUYOR

Yeni sistemde hükümete güven oyunu millet verdiği için, meclisi asli fonksiyonundan uzaklaştıran ve kısır siyasi çekişmelere iten 'güven oyu' ve 'gensoru' gibi kavramlar tarihe karışacak. Seçilen iktidar sadece işine bakacak. Meclis işlevlik kazanacak. Yeni sisteme, Türkiye'nin dönüm noktası olarak da bakabiliriz. Türkiye yeni sistemle faydasız çekişmelerden uzaklaşarak, siyasi birlik ve uzlaşmayı sağlamış, hükümet krizlerinden kurtulmuş bir Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ile bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselecek.

İstikrar (Kalıcı ve Sürdürülebilir Bir Yönetim)

İstikbal (Daha İyi Bir Gelecek)

İstiklal (Tam Bağımsız Türkiye) için

Kararımız EVET!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE 2'NCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

AK Parti 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Proje Yarışması’na 'Yeşilırmak Kıyı Düzenlemesi ve Adapark Projesi' ile katılarak, Türkiye 2'nciliğini kazanan ve ödülünü dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, doğru işler yapmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

15 TEMMUZ SONRASI MEYDANLARDA

GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKTIK

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkımızı meydanlara çağırıyorum' çağrısına tereddütsüz karşılık vererek, meydanda toplanan Çarşambalılara teşekkür eden Başkan Dündar, "Güçlü Türkiye'nin temeli güçlü demokrasi, güçlü demokrasinin güvencesi de sivil inisiyatifin varlığıdır" dedi.

AK Parti olarak her zaman halkın iradesine güvendiklerini belirten Başkan Dündar, "O gece ve sonrasında meydanlara inen Türk milleti, iradesinin ve tercihinin ne pahasına olursa olsun arkasında duracağını göstermiştir. Türk milletinin ve Çarşambalı hemşerilerimin, 16 Nisan'da da aynı kararlılığı göstereceğine inancım tamdır. İlçemde 'evet' çıkacağına gönülden inanıyorum. İradesinden başka güç tanımadığımız milletimiz, "Hükümetimizin, Başbakanımızın ve seçilmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu" hiç tereddüt etmeden 15 Temmuz'da göstermiştir. Çarşambalı hemşerilerimizle gurur duyuyorum" dedi.

BAŞBAKANIMIZ YILDIRIM'IN TALİMATIYLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, geçtiğimiz hafta "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "25 Şubat'tan sonra sahaya Başbakanımız Yıldırım'ın talimatıyla çıkacağız. Gezmedik, çalmadık kapı bırakmayacağız. AK Parti Genel Merkezi'nin belirlediği kampanya dahilinde, İl Başkanlığı'nın da hazırlayacağı programa göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi, 'Kadın ve gençlik' kollarımızla herkesi ikna edeceğiz. Kafası karışık olana anlatacağız, hükümet sistem değişikliğinin gerekliliğini izah edeceğiz" dedi.

SANDIĞA MUTLAKA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Sandığa sahip çıkacaklarını söyleyen AK Partili Başkan Dündar, "Muhalefetin iddia ettiği gibi bu sistem rejim değişikliği veya tek adamlık, diktatörlük değildir. Parlamenter sistem artık çalışmıyor, çift başlılık yüzünden hükümetin 'icraat' hızına engel oluyor. Tökezliyoruz. Bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. Bu sistemin Erdoğan'ın meselesi olmadığını millete anlatacağız. Bu Türkiye'nin kaderini belirleme meselesidir. Bu güçlü hükümet sistemidir. Sistem, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecektir. Kalıcı ve sürdürülebilir bir yönetim, daha iyi bir gelecek ve tam bağımsız Türkiye için "Kararımız EVET" diye konuştu.