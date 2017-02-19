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İsveçli Yatırımcılardan Akdeniz Ülkelerine Büyük İlgi

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İsveçli Yatırımcılardan Akdeniz Ülkelerine Büyük İlgi
Yılda yalnızca 30 gün güneş gören İsveçliler, Stockholm'de açılan Yurt Dışında Satılık Evler Fuarı'nda Akdeniz ülkelerinden ev alma yarışına...

Yılda yalnızca 30 gün güneş gören İsveçliler, Stockholm'de açılan Yurt Dışında Satılık Evler Fuarı'nda Akdeniz ülkelerinden ev alma yarışına girdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de açılan Yurt Dışında Satılık Evler Fuarı yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. Fuara; Yunanistan, güney Kıbrıs, Tayland, KKTC, İspanya, ABD ve Kanarya Adaları'ndan gelen birçok emlakçı katıldı. Yılda sadece yaklaşık 30 gün güneş gören İsveçliler, Akdeniz ülkelerinden ev satın alma yarışına girdi.

Fuara katılan İdeal Emlak Bürosu Satış Müdürü Yakup Uslu, yaklaşık 5 yıldır bu fuarlarında İsveçlilere, Türk hukuku hakkında seminerler verdiklerini ifade etti. Türkiye'de ev almak isteyen İsveçlilerin, Türk hukukunu bilmediğini ifade eden Uslu, yatırımcılara ev aldıkları zaman hukuki danışmanlık yaptıklarını bildirdi. Alanya ve Antalya'nın yoğun ilgi gördüğü bildiren Uslu, İsveç'in kış aylarında karanlık ve soğuk olduğunu, uzun yıllardır Akdeniz ülkelerinin büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

İsveçli Yatırımcılardan Akdeniz Ülkelerine Büyük İlgi

İsveçli Yatırımcılardan Akdeniz Ülkelerine Büyük İlgi

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