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İşyerini açmadan KOSGEB'ten kredi

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İşyerini açmadan KOSGEB'ten kredi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Girişimcilerin iş yerlerini açmadan önce KOSGEB’e kredi müracaatında bulunabilmelerinin önü açıldı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “1 Şubat 2017 tarihinde başlayan yeni süreç ile birlikte daha önceden KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartı yürürlükten kaldırılarak, girişimcilerin iş yerlerini açmadan önce KOSGEB’e kredi müracaatında bulunabilmelerinin önü açıldı" dedi.

31 ARALIK 2017’YE KADAR 
BAŞVURU YAPABİLECEK
Yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kurup da şu an hala KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar KOSGEB’e müracaat ederek Girişimcilik Destek Programından faydalanabileceklerini kaydeden Palandöken, “Bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilere onay verilecek. İşletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere göre değerlendirilecek ve yapılan değerlendirmeler neticesinde olumlu ya da olumsuz sonuç esnaf adayına bildirilecek” şeklinde konuştu. 

Palandöken, KOSGEB Müdürlükleri tarafından başvurusu onaylanan girişimci adaylarının 90 gün içerisinde işletmesini kurup, kurduğu işletmeyi KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak ilgili KOSGEB Müdürlüğü'ne gidip taahhütname imzalaması gerektiğini de anlattı. 

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