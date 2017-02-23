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İzetbegoviç: "Gerçeğin Peşini Bırakmayacağım"

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İzetbegoviç: "Gerçeğin Peşini Bırakmayacağım"
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Sırbistan ve Bosnalı Sırplarla krize neden olan soykırım davasına ilişkin yaptığı...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Sırbistan ve Bosnalı Sırplarla krize neden olan soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada gerçeğin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Sırbistan aleyhindeki davanın revize edilmesine ilişkin olarak öğle saatlerinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Dönem Başkanı ve Sırp üyesi Mladen İvaniç ile tartışarak toplantıyı yarıda kesen İzetbegoviç, ülkedeki krize hak arayışı içinde olanların değil soykırım yapanların ve savaş suçlularıyla iftihar edenlerin neden olduğunu söyledi.

Lahey'de Sırbistan aleyhindeki davaya ilişkin kararın yeni olmadığını ve 15 yıl önce alındığını söyleyen İzetbegoviç, "Boşnakların temsilcilerinden davanın revize edilmesi sürecini durdurmaları talep edildi. Buna boyun eğmediğimiz için de bizi Bosna Hersek ve bölgede kriz çıkarmakla itham ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü krizin asıl müsebbibi, soykırımı yapanlar ve savaş suçlularını yüceltenlerdir" diye konuştu.

Davanın Slobodan Miloşeviç rejimi altında bundan 20 yılı aşkın süre önce işlenen cürümlere ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu vurgulayan İzetbegoviç, kendilerini krize neden olmakla suçlayanların gerçeklerden kaçmaya çalıştığını söyledi.

"Bosnalı Sırp Siyasetçiler koalisyondan çekilirse derin kriz yaşanır"

Bosnalı Sırpların tepki olarak koalisyondan çekilmesi halinde Bosna Hersek'te derin bir kriz yaşanacağını söyleyen İzetbegoviç, "Bosna Hersek'te hükümetin işleyişi için elimden geleni yapacağım. Lakin bu gerçekler ve adalet arayışından vazgeçeceğim manasına gelmiyor" diye konuştu.

"Dayton'dan bu yana en derin kriz"

Toplantının ardından basına konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı Mladen İvaniç, Bakir İzetbegoviç'i toplantıyı yarıda terk ederek kendilerine gerekli açıklamayı yapmamakla suçladı.

Bir gün önce Belgrad'a giderek soykırım davası konusunda Sırp halkının menfaatleri için Sırbistan'la işbirliği yapacaklarını açıklayan ve Bosna Hersek'te birçok kesimden tepki gören İvaniç, dava kararının tek taraflı ve gayrimeşru olduğunu savundu.

Dayton anlaşmasından bu yana kimsenin Devlet Başkanlığı Konseyi toplantısını terk etmediğini de ifade eden İvaniç, halihazırda soğukkanlı davranılması gerektiğini belirterek Bosnalı Sırp siyasetçilere ülkedeki kurumların çalışmasını bloke etmekten kaçınma çağrısı yaptı.

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