İzmir’de Değişik Suçlardan Aranması Bulunan 500 Kişi Yakalandı

İzmir genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında değişik suçlardan aranması olan 500 kişi yakalandı.

İzmir genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında değişik suçlardan aranması olan 500 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında bin 952 araç ile 460 adet motosiklet kontrol edilirken, 22 bin 354 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu değişik suçlardan 423, hırsızlık suçundan 77 olmak üzere toplam 500 kişinin arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.