İzmir’de Terörden 7 Kişi Tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest...

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Kasım'da bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına altına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Daha sonra geniş çaplı soruşturma yürüten ekipler 2 şahsı daha gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, devlet kurumlarını ve büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları belirtildi.