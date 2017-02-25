İzmit’te Emeklilere Kemik Taraması Eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından emeklilere kemik taraması eğitimi verildi.

İzmit Belediyesi tarafından emeklilere kemik taraması eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yapılan osteoporoz eğitimi ve kemik taraması Yuvam Akarca Emekli Evi'nde gerçekleştirildi. Tarama sırasında yetkililer tarafından yaşlılara, osteoporoz hakkında bilgiler verilerek koruma yöntemleri anlatıldı. Daha sonra 50 emeklinin kemik yoğunluğu ölçümü yapıldı.