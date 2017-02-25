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Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı

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Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı
Bilecik'in Jimnastik Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne (ANALİG) uğurlandı.

Bilecik'in Jimnastik Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne (ANALİG) uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Takımı makamında ağırlayarak sporculara başarılar dileyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konu hakkında bir açıklama yaptı. ANALİG'in önemine değinen Yıldız, "Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG, 2016-2017 sezonu Atletizm, Basketbol, Badminton, Jimnastik, Hentbol, Masa Tenisi, Taekwondo, Voleybol, Judo, Karate, Yüzme, Kayak, Buz Hokeyi, Buz Pateni ve Su Topu branşlarında 81 ilden sporcuların katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Sakarya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Jimnastik Grup Müsabakalarında ilimizi temsilen Jimnastik takımımız müsabakalara katılacak. Sporcularımız 16 ilin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Jimnastik müsabakalarında Bilecik'imizi temsil edecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı

Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı

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