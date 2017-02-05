  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Kaçak içki operasyonu

»
Kaçak içki operasyonu
Giresun’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkileri satmaya çalışan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Rize’den Giresun'a kaçak içki getirildiği ihbarını aldı.

3 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
İl genelinde faaliyet gösteren büfe ve benzeri iş yerlerine satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, M.A.T. ve H.K. isimli şüphelileri Çınarlar Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde M.Ş. isimli şahsa kaçak içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada araçta ve iş yerinde 50 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu. Kaçak içkileri satmaya çalışan M.A.T. ve H.K. ile iş yeri sahibi M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'den 4 polis daha tutuklandı05 Şubat 2017 Pazar 19:18
  • Fatsa'da korkutan yangın05 Şubat 2017 Pazar 19:16
  • Polis ve jandarma göz açtırmıyor05 Şubat 2017 Pazar 19:15
  • DEAŞ operasyonunda 27 kişi gözaltında05 Şubat 2017 Pazar 19:05
  • ByLock'tan ikinci kez gözaltına alındılar05 Şubat 2017 Pazar 18:54
  • Sevinçlerini askerlere sarılarak kutladılar04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Ekmek çetesinden 30 kişi cezaevinde03 Şubat 2017 Cuma 18:49
  • Polis memuru SEGBİS üzerinden tutuklandı03 Şubat 2017 Cuma 04:00
  • FETÖ'cü komutana müebbet isteniyor03 Şubat 2017 Cuma 03:00
  • Dev operayonda 46 kişi gözaltında03 Şubat 2017 Cuma 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti