Kadıköy’de Ortak Çalışma Alanı Hizmete Açıldı

Kadıköy Belediyesi farklı meslek gruplarındaki, serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekan arayışına çözüm bularak ortak çalışma...

Kadıköy Belediyesi farklı meslek gruplarındaki, serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekan arayışına çözüm bularak ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy'ü hizmete açtı. İDEA Kadıköy, 27 Eylül Çarşamba akşamı sezon açılış etkinliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekan arayışına çözüm bularak ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy'ü hizmete açtı. Amacı ortak çalışma kültürü oluşturmak, farklı meslek gruplarındaki insanları bir araya getirmek ve ofisi olmayan çalışanlara kolaylık sağlamak olan İDEA Kadıköy farklı disiplinlerde çalışan bireylerin birlikle üretip, sosyal fayda odaklı çalışmaların temellerinin atılmasını hedefliyor.

İki kattan oluşan İDEA Kadiköy'ün üst katından, belirli bir ücret dahilinde kayıtlı kullanıcılar yararlanabilecek. İşlik adı verilen bu bölümde çalışma alanları ve kullanıcıların özel eşyalarını koyabilecekleri dolaplar yerleştirildi. Kullanıcıların ücretsiz internet hizmetinden faydalanabildiği katta 2 adet de toplantı odası yer alıyor. Kullanıcılar iş görüşmelerini ve toplantı odalarını bu odalarda gerçekleştirebiliyorlar. İşlik kullanıcıları, kendi deneyimlerini İDEA Kadıköy kitlesiyle paylaşıp ve deneyim aktarımına yönelik etkinliklere sunum, eğitim ve söyleşi benzeri etkileşimlerle katılım sağlıyor.

İDEA Kadıköy'ün alt katta yer alan Derslik alanı ise genel kullanıcılar için ayrıldı. Başta üniversite öğrencileri ve araştırmacılar olmak üzere, kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyan herkes bu alandan yararlanabiliyor. Derslik kullanıcıları, etkinlikler yoluyla İşlik kullanıcılarıyla etkileşimde bulunuyor, deneyim ve çalışmalarını paylaşıyor.

İDEA Kadıköy'de bulunan etkinlik odalarında sinevizyon gösterimleri, panel, söyleşi ve toplantı gibi etkinlikler düzenlenebiliyor. Özel kuruluşların belirli bir ücret karşılığında faydalanabileceği bu odalar sosyal fayda gözeten STK, dernek gibi kuruluşlara ücretsiz tahsis edilecek. Mekanın en alt katına yapılan ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Aşlık kısmında ise, geniş bir mutfak alanını kapsayacak. Bu alanda farklı işbirlikleri ile gerçekleştirilecek olan mutfak sanatları eğitimleri ve sertifika odaklı çalışmalarla katılımcıların mesleki gelişimlerine katkı sunulacak.

İDEA Kadıköy'de ayrıca bir de çocuk oyun evi bulunuyor. İDEA Kadıköy bünyesinde vakit geçirmekte olan veliler, İDEA Çocuk Oyun Evi'nden faydalanabiliyor.

"Düşünce ortamı gelişecek"

İDEA Kadıköy'e dair konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Farklı meslek gruplarından olan insanların ortak çalışma alanını kullanması ile beraber bu mekânın bir sosyalleşme alanına dönüşmesini hedefliyoruz. Farklı disiplinlerdeki insanların bir araya gelmesi düşünce ortamını da geliştirecek" dedi.

Kafe ve deniz manzarası herkese açık

Uzun süre Moda Khalkedon olarak Kadıköylülere hizmet veren mekân, artık İDEA Kadıköy olarak kullanıma açıldı. Konum olarak Kadıköy'ün en güzel manzarasına sahip bir yerde bulunan mekândan ve mekânın geniş bahçesinden herkes faydalanabiliyor. Resmi tatiller hariç haftanın her günü 09.00- 23.00 saatleri arası açık olan IDEA Kadıköy, her yaştan ve meslekten vatandaşın kullanımına açık olarak hizmet verecek. IDEA Kadıköy'e kayıtlı üye olmak isteyenler iletişim ve kayıt taleplerini idea@kadikoy.bel.tr adresine mail yoluyla ileterek üye olabilir.

Sezona parti ile merhaba

İDEA Kadıköy 27 Eylül Çarşamba akşamı sezon açılış partisini yapacak. Tüm İDEA kullanıcıları olmak üzere herkesin davetli olduğu sezon partisinde hem kullanıcılar birbiriyle tanışacak hem de merak edenler mekan hakkında bilgi edinebilecek ve eğlenebilecek. Canlı müzik performanslarının olacağı sezon partisi 27 Eylül akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.