Kadın Meclisi harekete geçti

Samsun Canik Kent Konseyi Kadın Kolları ile Terme Kent Konseyi Kadın Kolları yönetimi biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Aydın ile meclis yönetimi, Canik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Münevver Uğurlu ve yönetimini ziyaret etti. Düzenlenen toplantıda bir araya gelen her iki Kadın Meclisinin başkanları ve üyeleri yaptıkları çalışmaları birbirleriyle paylaşarak Canik ve Terme ilçeleri için yapılabilecek projeleri değerlendirdi. Toplantıda, ortak aklın önemine de dikkat çekildi.

Genel Sekreter Reşat Kılınçarslan'ın da yer aldığı ve kadın meclisleri ortaklığında gerçekleştirilebilecek projeler konusunda ortak yol haritasının çıkarıldığı toplantıyla ilgili bilgi veren Canik Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı Münevver Uğurlu, "Çevremizi ilgilendiren bazı konularda bölgemizde yer alan kent konseyleri ile ortak projeler geliştirilebilir. Tüm kent konseylerinin dayanışma halinde olmasının üretilecek çalışmalarda çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İNSAN ODAKLI PROJELER

Canik Kent Konseyi olarak kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında önemli projelere imza attıklarına da dikkat çeken Uğurlu, "Kadın Meclisi olarak ayakları yere basan, insan odaklı projeler geliştirmeye gayret ediyoruz. Meclisimizdeki tüm arkadaşlarımızla birlikte bu yönde yapılacak tüm çalışmalarda desteğe hazırız. Ortak aklı ön plana çıkaran bu tür işbirliği ve dayanışma toplantılarımız bundan sonra da devem edecektir. Bu nedenle Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni Canik'te ağırlamaktan memnuniyet duyduk" diye konuştu.