KADINLIK BİZDE KALSIN

27 şubat 2017 Pazartesi akşamı “Kadınlık bizde kalsın”Canik belediyesi tiyatrosunu izlemek için Canik kültür merkezindeydik.

Galatasaray Beşiktaş maçı var,kalabalık olmaz diye düşünerek gittiğim salonun tıklım tıklım olması beni şaşırttı ve bir okadar da mutlu etti.

Oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan yöneten ise Canik belediyesi tiyatro okulu hocası Cihat Faruk Sevindik’ti.

Giriş ücreti yerine getirebilenlerden kedi,köpek maması istemeleri de ayrı bir güzellikti.

Oyuncu kadrosunun tamamı amatör oyunculardan kuruluydu buna rağmen performansları gayet iyiydi tabiri caizse profesyonellere taş çıkarır gibi oynadılar,birkaçının devam etme imkanı bulması halinde istkbalinin parlak olacağı kesin gibi.

Prova çalışmaları sırasında hocaları Cihat Faruk Sevindik’in bir tarafik kazası geçirmesi sebebiyle bir süre aralarında olmaması oyuncuların isteğini köreltmemiş oluşuda ayrıca takdir edilmeli.

Cihat Faruk Sevindik ve ekibini tebrik ediyor çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum.

Samsun’daki 17 belediyeden sadece Canik belediyesinin tiyatro okulu oluşu Canik belediye başkanı Osman Genç’in taktir edilmesini gerektirir.

Buradan belediyeciliğin tanımını tekrar yapmak gerekirse belediyeler doğumdan ölüme insanın her türlü hizmetini yapmakla yükümlüdürler.

Belediyecilik sadece yol,kaldırım ve park yapmaktan ibarettir diye düşünenler yanılıyorlar.

Belediyeler insanın doğumundan ölümüne her şeyiyle ilgilenmelidir bunlar ekonomik sorunlarından sosyal alanlara,tarihinden kültürüne sanattan zanaatine belediyeler herşeye öncülük etmelidir.

Biz bunları rahmetli Erbakan hocamdan öğrendik onun öğretisini bilenler hep böyle düşünür.

Bazıları isim vererek birini övmeyi yalakalık olarak görüyor olsa da benim olaylara bakışım öyle değil bana göre kişi takdire şayan bir iş yapmışsa getirisine yada götürüsüne bakmaksızın övülmeyi hak eder yine aynı kişi yanlış yada eksik birşey yaptığında yerilebileceği gibi.

Bu manada Atakum belediye başkanımız İshak Taşçı’nın öncülüğünü yaptığı “Bu aşkın kahramanı sensin” projesini de taktire şayan buluyor ve alkışlıyorum.

Bütün belediye başkanlarımızdan güzel hizmetler ve farklı çalışmalar bekliyoruz.

Kimin ne düşündüğü de umurumda değil.

Güzel hizmetler yapan kim olursa olsun hangi görüşten olursa olsun alkışlayalım ki başkanlar güzel işler yapsın,alkış onlara bir teşvik olsun.