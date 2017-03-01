Kadro Başka Bahara

Kadro umudu taşeronların ekmeği oldu. Ye yiyebildiğin kadar.

Kamuda çalışan 750 bin işçi “ ha bugün, ha yarın” diyerek umutla kadro bekliyor. Verilen sözün üzerinden aylar geçti hala kadro yok. Sabır taşı olsa bu bekleyiş karşısında çatlar.

Hükümet, 1 Kasım seçimi öncesi verilen kadro sözü yerine kamudaki taşeronlarla “çerçeve sözleşmesi” imzalamak için çalışma başlattı.

Eğer çalışma sonuçlanırsa 750 bin taşeron için de kamudaki kadrolu işçiler gibi çerçeve sözleşmesi imzalanacak.

Önümüzdeki günlerde Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamudaki kadrolu işçilerin ücretlerinde, sosyal haklarında yapılacak artış çerçeve sözleşme ile belirlenecek.

İmzalanacak bu sözleşme yıllardır kadro bekleyen taşeronlar için de emsal oluşturacak. Yani ücretlerine kamudaki kadrolu işçiler kadar artış yapılacak. Başka bir ifadeyle taşeronlara kadro yerine ücret artışı yapılacak . Kadro yine başka bahara kalacak.

1 Kasım seçimi öncesi kamuda asıl işte çalıştırılan 750 bin işçiye kadro sözü dönemin Başbakanı tarafından verilmişti. Hatta seçimin ardından kurulan Hükümetin eylem planında da taşeronların ilk üç ay içinde kadroya alınacağı ifadesi yer almıştı.

Buna göre taşeronların 21 Mart 2016’ya dek kadroya geçirilmesi gerekiyordu. Hükümet bu doğrultuda çalışma bile hazırladı. Çalışmada taşeron işçilere kadro değil, özel sözleşmeli personel statüsü verilmesi öngörülüyordu.

Çalışmaya göre, bu statüye geçebilmeleri için sınavda başarılı olmaları gerekiyordu. Sınavı geçenler “özel sözleşmeli” statüde kadroya alınacaktı. Ne var ki, ücret ve sosyal hakları diğer kadrolu çalışan işçilerin bir hayli gerisinde olacaktı. Sözleşme süresinin sonunda istenirse işlerine son verilebilecekti. Yani iş güvenceleri olmayacak, üç yılın sonunda kapının önüne konulabilecekti.

Böylesi bir durum özellikle sendikalar tarafından tepki ile karşılanmış, çok tartışılmış, işçiye kazanım sağlamayacağı belirtilmişti.

1 Kasım’ın ardından Hükümetler kuruldu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları değişti, seçim öncesi verilen söz bir türlü yerine getirilemedi.

O günden bu yana kadro bekleyen taşeron işçilerin bekleyişi umutla sürüyor, verilen sözü her yerde hatırlatıyorlar.

Bu kadar uzun süreye rağmen işçilerin kadroya alınmamasının, Hükümeti oluşturan AKP içindeki yoğun itirazlardan, kamu maliyetini artıracağı gerekçesinden kaynaklandığı ileri sürülmüş, önce asıl işte çalışan 150 bin taşeron için kadro düşünüldüğü, ancak kapsamın genişletilmesinin yanlış olduğunun parti içinde dillendirildiği medyaya yansımıştı.

Tabii bu iddialar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz. Ancak bilinen gerçek kamudaki taşeronlara sözlere rağmen kadro verilmemesi, aylardır beklemesi.

Aslında devlette devamlılık esas olduğuna göre, Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümetin öncekinin verdiği sözü yerine getirmesi gerekir.

İşte tartışmalar devam ederken referandum öncesi kadro değil ama çerçeve sözleşmesi gündeme geldi. Hükümet taşeronların gönlünü kazanabilmek için kadro yerine kamuda bağıtlanacak toplu iş sözleşmesindeki ücret ve sosyal yardım zamlarının aynısını bu kesime yansıtmayı uygun buldu.

Tabii bu yönde yürütülen çalışmalar ne zaman sonuçlanır? Ama 16 Nisan’daki referandum dikkate alındığında çerçeve sözleşmenin, dolayısıyla ücret artışlarının bu tarihten önce gerçekleşmesi kuvvetle ihtimal.

Görünen o ki, kamudaki 750 bin taşeron işçinin ücretine referandum öncesi zam yapılacak, kadro yine bekleyecek.