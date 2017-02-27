Kafkas: "Avantaj Elde Etmek İstiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul Başakşehir'in konuğu olacak Akhisar Belediyespor, çalışmalarını...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul Başakşehir'in konuğu olacak Akhisar Belediyespor, çalışmalarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Sakatlıkları süren Custodio idmana çıkmazken, yine sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk ve Daniel Larsson takımdan ayrı düz koşu yaptı. İdman başladıktan 5 dakika sonra belinde ağrıları yükselen kaleci Bora Körk ise idmanı yarıda bıraktı. Bora'nın durumunun iyi olduğu ve Başakşehir maçı kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

"Güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç bekliyorum"

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Biraz az forma şansı bulan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Çünkü onlara da çok önem ve değer veriyorum. Bu kulvarda da gitmek istiyoruz. Ben az süre alan arkadaşlarımızın da bu işin altından kalkacağına inanıyorum. Tabi ki Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım, kupada da iddialı ama en az biz de onlar kadar iddialıyız. Çarşamba akşamı çok güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç bekliyorum. İyi hazırlanıyoruz. Bugün ilk antrenmanımız, özellikle hem zihinsel hem taktiksel olarak iyi hazırlanacağımız bir maç. Bunun iki ayaklı olduğunu düşünmek lazım, mutlaka maçı buraya taşımak istiyoruz" dedi.

"Avantaj yakalamak istiyoruz"

Rövanş öncesi avantaj yakalamak istediklerine vurgu yapan Kafkas, "Gol yemeden, her türlü kazanmak veya 0-0 bitirmek gibi bir taktiğimiz olacak veya projemiz olacak, bakalım maçta göreceğiz" ifadelerine yer verdi. Kadro şekli hakkında da bilgi veren Kafkas, bazı oyuncuların Akhisar'da kalıp dinleneceklerini kupadaki eforun lige yansıyacağını düşünmediğini kaydetti.

"İyi oyun anlayışını korumamız gerekiyor"

Ara transfer döneminde takıma katılan Mustafa ve Olcan'ın takıma büyük katkı sağladıklarının altını çizen Kafkas, "Geldiğim günden beri üzerinde durmaya çalıştığım şey, oyun alışkanlığı ve felsefeyi oturtmaktı. Özellikle Antalyaspor maçı bu anlayışın üzerinde bir oyun anlayışı ile oynadı takım. Takımların oturması çok kolay olmuyor, Çünkü geldiğimizde gerçekten zor şartlar vardı, bu zor şartlar şunu ifade etmeye çalışıyorum, oyuncuların oyun anlayışı ile ilgili. Tabi ki şimdi bunu korumak lazım, oyun anlayışını devam ettirmek çok önemli, tabi ki farklı kazandık, daha da farklı olabilirdi. Oyuncular bunu yapabileceklerini gördüler, hem de çok iyi bir takıma karşı alınan bu 3 puan ve 3 gollü galibiyet oyuncuların öz güvenini ve yapabilirliklerini gördüler. Şimdi bundan sonra bu seviyeyi korumak özellikle bu oyun anlayışını devam ettirmeliyiz. İdmanda da oyuncularla onu paylaştım, ben yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları süren Larsson, Fatih Öztürk ve Custodio kadroda yer alamazken, yeşil-siyahlılar yarın saat 13.30'da kara yolu ile İstanbul'a gidecek ve otelde maç saatini beklemeye başlayacak.