Kahramanmaraş’ta Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı büro amirliği ekipleri tarafından...

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı büro amirliği ekipleri tarafından Elbistan, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Elbistan'da 8 kişi, Göksun'da 7 kişi ve Ekinözü ilçesinde 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 19 kişinin örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Çok sayıda cep telefonu, tablet gibi dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.