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Kahta’da ‘Mazeret Yok’ Konulu Konferans Verildi

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Kahta’da ‘Mazeret Yok’ Konulu Konferans Verildi
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Kahta Gençlik Merkezi tarafından...

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Kahta Gençlik Merkezi tarafından "Mazeret yok" konulu konferans düzenlendi.

Gençsen Geleceksin Projesi kapsamında Kahta Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Mazeret yok" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Şaban Kızıldağ, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Stand-up gösterisi şeklinde konferans veren Dr. Şaban Kızıldağ, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon insana konferans ve seminer verdiğini belirtti. Dr. Kızıldağ, "Dünyanın hangi ülkesinde bin 400 lira asgari ücretle alıp evini geçindiren, evinin kirası ödeyen, yiyip içen ve ay sonunda 30 lira biriktiren bir delikanlı çıkar, bu bir yetenektir. Hatta öyle yetenekli bir milletiz ki bir büfeden yarım ekmek döner ve bir ayran alırız. Yediği dönerin son lokması ile içtiği ayranın son yudumunu aynı anda denk getiren tek milletiz. Bu nasıl bir yetenek bu nasıl bir gayret" ifadelerini kullandı.

Kendine has üslubu ile öğrencilere hayatta başarı olabilmeleri için neler yapılması gerektiğine vurgu yapan Dr. Kızıldağ, başından geçen olayları anlatarak mesajlar verdi. İnsanların günlük hayatta en çok yaptığı şeyin mazeret üretmek olduğunu ifade eden Dr. Kızıldağ, insanların artık mazeret üretmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Konferans sonrası konferansa katılan bir öğrenci, Dr. Şaban Kızıldağ'ın resminin olduğu karakalem çalışmasını hediye etti.

Gerçekleştirilen konferansa Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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