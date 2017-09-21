Kahta’da Sağlık Çalışanlarına ‘Terör’ Eğitimi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi personeline "terörle mücadele" konulu eğitim...

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi personeline "terörle mücadele" konulu eğitim verildi.

Kahta Devlet Hastanesi konferans salonunda verilen eğitimde, kamu kurum ve kuruluşlarda birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak, terör-terörizm, terörün etkileri ve terör örgütlerinin hedefi konuları anlatıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından verilen eğitimde, PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tüm örgütlerin yapısı dile getirildi.

Eğitime katılan çalışanlar bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.