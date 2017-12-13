Kaldırımda Yürürken Maganda Kurşununun Hedefi Oldu

Kağıthane'de kaldırımda yürüdüğü sırada maganda kurşunuyla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane'de kaldırımda yürüdüğü sırada maganda kurşunuyla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çeker güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde boş kovanlar bulan polisler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.