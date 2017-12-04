  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Kalp krizi riski altında olan kişiler

»
Kalp krizi riski altında olan kişiler
“Dünyada birincil ölüm nedeni olan kalp hastalıklarını geçirme riski olanlar; şeker, tansiyon ve kolesterol şikayeti olan, kilo problemi olan, sigara kullanan, ailesinde daha önce kalp krizi öyküsü olan, orta yaş ve üzeri kadın ve erkeklerdir” dedi.

Kalp krizinin damar tıkanmasına bağlı olarak, kalp kasının yeterince oksijen alamaması ve sonuçta kalp dokusunun hasara uğraması olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş bu hasara bağlı olarak, ilk beş dakikada ölümcül ritim probleminden dolayı kişinin hayatını kaybedebileceğini ya da bunu sadece bir ağrı olarak geçirip ölümle sonuçlanmadan süreci atlatabileceğini belirtti.

Dr. Ataş, “Kalp krizinin belirtileri; göğüste ağrı ve sıkışma, ağrı ile birlikte soğuk terleme, nefes darlığı, sol kolda uyuşma, bulantı, sırtta ağrı, kusma, bayılma gibi şekillerde görülebilir. Mevcut risk faktörlerinin görüldüğü bir kişide, efor gerektiren aktiviteler sonrasında göğsün orta kısmında başlayan ve sol kola yayılan kemik arkası dediğimiz kısımda, yanma, sıkışma veya baskı şeklinde ağrı oluyorsa, bu bir uyarı olarak algılanabilir. Bu gibi durumlarda muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaya çalışılarak, aktiviteye devam edilmemelidir” diye konuştu. 

Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş şu bilgileri verdi: “Dünyada birincil ölüm nedeni olan kalp hastalıklarını geçirme riski olanlar; şeker, tansiyon ve kolesterol şikayeti olan, kilo problemi olan, sigara kullanan, ailesinde daha önce kalp krizi öyküsü olan, orta yaş ve üzeri kadın ve erkeklerdir. Özellikle ana risk faktörlerinden olan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kilo problemi yüksek kolesterol ve sigara ile mücadele ile kalp krizi geçirme riski daha aza indirilmiş olur. Değiştirilebilir faktörler içinde önlenmesi zor olan ama imkansız olmayan bir diğer faktörde stres faktörüdür. İş, aile ve sosyal hayatımızda yaşadığımız bu problemi, gerekirse bir profesyonelden (psikiyatrist-psikolog) destek alarak azaltmak, ya da tamamen yenmek, kalp krizi geçirme riskini daha aza indirmeye yardımcı olacaktır. Hastalıklarda erken tanı ve tedavi son derece önemlidir.”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Migrene antikor tedavisi geliştirildi!03 Aralık 2017 Pazar 10:45
  • Bir diş ne zaman ölür?03 Aralık 2017 Pazar 09:00
  • Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat02 Aralık 2017 Cumartesi 11:00
  • ALZHEİMER’IN İLACI DANS ETMEK!02 Aralık 2017 Cumartesi 10:00
  • AIDS DEĞİL BİLİNÇSİZLİK ÖLDÜRÜYOR02 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
  • BU SENDROM DİNLENMEKLE GEÇMİYOR!02 Aralık 2017 Cumartesi 09:00
  • MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor01 Aralık 2017 Cuma 11:00
  • Tek ebeveynli ailelere öneriler01 Aralık 2017 Cuma 10:00
  • KALP KRİZİNDE İLK 2 SAAT ÇOK ÖNEMLİ!01 Aralık 2017 Cuma 09:45
  • SICAK ÇİKOLATA İLE KİLO ALMADAN MUTLULUĞUNUZU KATLAYIN01 Aralık 2017 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti