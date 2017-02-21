Kamyondan İndirmek İstediği Malzemelerin Altında Kaldı

Mersin'de bir kişi, kamyondan indirmek istediği malzemelerin altında kalarak, sıkıştı. Şahsı sıkıştığı yerden çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, kamyonla getirilen organizasyon malzemelerini indiren 40 yaşındaki İlhan Tutumlu, indirmek istediği plakaların altında kaldı. Yaralanan ve bulunduğu yerden çıkamayan Tutumlu'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Tutumlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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