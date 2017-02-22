Kanayan Yara

Hürriyet gazetesinin önceki günkü manşeti, çalışma yaşamanın kanayan yarası çocuk işçiliğini bir kez daha gündeme taşıyarak, acı gerçeği yeniden hatırlattı.

Zaman zaman gündeme gelse, çokça tartışılsa da çocuk işçiliği kaygı verici boyutta giderek artıyor. ILO ile TÜİK’in verileri dünya ve Türkiye’deki çocuk işçi gerçeğini vicdanları yaralarcasına gözler önüne seriyor.

Çocuk işçiler Türkiye’de, dünyanın her yanında tezgah başında, kırsalda, kentte üretim alanında emek harcıyor, kendini gösteriyor.

Okul sıralarında olması gerekirken, ya eğitim olanaksızlıklarından ya da aile bütçesine katkı sağlamaktan ötürü minik bedenleriyle çalışıyor, üretiyor. Neredeyse çocuk işçi çalıştırmak olağan hale geldi, artık kanıksandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre dünyada 168 milyon çocuk işçi çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ise Türkiye’de 6-17 yaş grubundaki 900 bin çocuk minik bedenleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Her iki veri de korkunç ve düşündürücü gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Okul çağındaki çocuklar ders ve sokak yerine atölyelere, tarlaya çalışmaya gidiyor.

Suriyelilerin gelmesiyle birlikte sayı daha da arttı. Aileleri gibi ülkenin her yerinde boy gösteren Suriyeli çocuk işçiler, Türk akranları gibi iş güvenliğinden yoksun tarımda, tekstilde, oto tamir atölyelerinde kayıt dışı çalışıyorlar.

6, 7.8, bilemediniz 10 yaşındaki çocuk nasıl çalışmaya zorlanır, ondan nasıl iş, aş beklenir? Bu yaştaki çocuk hangi vicdan ölçüleri içinde çalışmaya gönderilir?

Çocuk işçiliği dünyanın ve Türkiye’nin bir türlü önlenemeyen kanayan yarası, acı gerçeği, düşündüren tablosu.

Çocuk işçiler eğitim hakkından yoksun kaldığı gibi, fiziksel ve psikolojik gelişimin yavaşlaması, işe bağlı sakatlık, fiziksel zarar, istismar ve ihmal gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Minik emekçiler iş öğrensin, aile bütçesine katkı sağlasın denilerek gönderildikleri işyerlerinde küçücük bedenleriyle ağır travmaya karşı koymaya çalışıyor, yeri geliyor tacize uğruyor, yeri geliyor aşağılanıyor, onuru ile oynanıyor, psikolojisi bozuluyor.

Çocuk işçiliğinin temelinde yoksulluk bulunuyor.

Türkiye’de daimi olarak yoksulluk eşiğinde olan 17 milyon kişinin yarısı çocuklardan oluşuyor. Yoksul aileler çocuklarını aile bütçesine katkı sağlasın diye okula değil, çalışmaya gönderiyor. Ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon çocuk işçinin büyük çoğunluğu minik bedenlerine uygun olmayan, ezilen ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Yine yaklaşık 400 bin çocuk, mevsimlik ve gezici tarım işçiliği yaparak aylar boyunca okullarından ve evlerinden uzakta yaşamını sürdürüyor.

Türkiye’deki çocuk işçiliği sorunu 1.5 milyona yakın Suriyeli çocuğun savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmasıyla daha da arttı içinden çıkılmaz hale geldi. Suriyelilerin katılımıyla mevsimlik gezici tarım işleri çocuk işçi cenneti haline dönüştü.

ILO, çocuk işçiliğinin işçi-işveren ilişkilerinin zayıf kaldığı, kayıt dışı işletmelerinin çokluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Çocuk işçilerin çoğunluğu kayıt dışı alanlarda karın tokluğu sayılabilecek çok düşük ücretle çalışıyor.

Suriyeli çocuk işçilerin gelmesiyle birlikte ücretlerin günlük 10-20 lira aralığına gerilediği, hatta bu rakamlardan daha aşağıya, karın tokluğuna bile çalışanların olduğu belirtiliyor.

Çalışma yaşamının kanayan yarası çocuk işçiliği arz ve talepten ötürü bir türlü önlenemiyor, önlenecek gibi de değil. Denetimler caydırıcı olmuyor. Emek sömürücüleri bildiğini okurcasına çocuk işçi çalıştırmaya devam ediyor.

Çocukların zihinsel, sosyal fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar veren, çok düşük ücretlerle, zehirli ürünlerle yakın temas içinde ve tehlikeli ortamlarda uzun süre çalışan çocukların yeri tarla ve atölyeler değil, okul sıraları, sokakta arkadaşlarının yanı.

Ama nerede?