Kanser hastalarına kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi

Akciğer teşhisi konan hastaya kepoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Peki kanser tedavisinde kemoterapi yerine akıllı ilaç kullanmanın avantajları, etkileri neler?

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalarına kemoterapi yerine akıllı ilaç yöntemi uygulanıyor.

Akciğer kanseri teşhisiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Emine Öztalhalı adlı hastanın kemoterapi yerine akıllı ilaç uygulaması ile tedavisine başlandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kliniğinde ilk kez uygulanan ve hastaya özel tedavi prensibi ile pek çok kanser türünde kullanabilen akıllı ilaç yöntemi, kanserli hücreyi hedefleyici özelliği sayesinde sağlıklı hücrelere neredeyse zarar vermiyor. Saç ve kaş dökülmesi gibi yan etkiler yapmayan ve kemoterapiye bağlı bazı yan etkilerin minimum seviyede gözlendiği akıllı ilaçlar, hastaların yaşam kalitesini de artırıyor.

Akciğer kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Hitit Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan, genellikle tedavisinde kemoterapi uygulandığını söyledi. Son yıllarda kanser tedavisinde önemli yaklaşımların olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meral Gülhan, dünyada uygulandığı gibi Türkiye'de de kanser tedavisinde kemoterapinin dışında akıllı ilaç yönteminin uygulanmaya başladığını açıkladı. Bu ilaçların her hastada uygulanmadığının altını çizen Prof. Dr. Gülhan, tümöründe belirli mutasyonları, yolakları tespit ettikleri hastalarda akıllı ilacın kullanıldığına işaret etti. Akıllı ilaçların damar yolundan uygulanan kemoterapi yerine ağızdan alındığını anlatan Prof. Dr. Gülhan, "Artık hastanemizde de bu uygulamaya başlandı. Artık tanısını koyduğumuz hastalara ülkemizde uygulanan bu tedavi yöntemini en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bir bayan hastamıza uygulandı.Mutasyonu tespit ettikten sonra akıllı ilaç tedavisine başladık" dedi.