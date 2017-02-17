KAR SAMSUN’U ESİR ALINCA

Kar yine biraz yağdı.

Daha öncesi gibi olacak mı diye yürekler ağza geldi.

Önceki yağışta kar Samsun’u adeta esir aldı.

Bu yıl yağan kar Samsun’un bu konuda ne kadar hazırlıksız olduğunu ortaya koydu.

Yani fes düştü ve kel göründü.

Yüzlerce köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Sonrasında da güneş açtı yollar kullanıma girdi.

Samsun merkezinde yolların karla kaplanması “Normal bir doğa olayı” olarak isimlendirilir, tamam.

Peki, kısa süre içinde bu yolların üzerindeki karların temizlenip kolayca kullanılabilir hale getirilmemesi ne olayıdır?

Bu soruların cevabını kısaca şöyle verebiliriz:

Samsun’un bu işlerle ilgili kurumları sınıfta kalmıştır.

Hatta sınıfı geçebilmeleri için yeterli çalışmadıkları da görülmüştür.

Haydi eller havaya:

Bir daha kar yağmasın…

İSTİKRAR SAĞLANDI MI?

Türkiye’de özellikle de ekonomide istikrarın sağlandığı iddia ediliyor. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum, ben bu ekonomik işlerden pek anlamam. Ancak istikrarın nasıl sağlanabileceği konusunda bir miktar da olsa fikrimiz bulunur. Örneğin, bir ülkede istikrarın sağlanabilmesi için işsizliğin ortadan kaldırılması gerekir sanırım. Türkiye'de son iki yılda kaç kişiye iş bulundu ki istikrar sağlandı? Soruyu başka türlü de sormak mümkün tabi. Son iki yılda Türkiye'de kaç kişi işsiz kaldı acaba?

İş için eskiden "aslanın ağzında" denirdi, şimdi ise önce sınav sıralarından geçiyor aslanın ağzına gitmek için.

Ne sınavı?

Tabi ki Kamu Personel Sınavı.

Hükümetin iş sahibi olabilmek isteyenlerden aldığı para karşılığı soktuğu sınav.

Bu paraya da aklım bir türlü ermiyor. Yeni okul mu yapılıyor, eski okullar mı onarılıyor?

Bu sınavlara girip iş sahibi olamayanlar paralarının peşine düşerler mi dersiniz?

İnşallah düşmezler.

İstikrar ha. İşte istikrar.

Sizin anlayacağınız bizim ülkemizde işsizlik konusunda istikrar sağlandı galiba.



YA SANDIĞI “HAYIR” OLARAK YANSIRSA

Samsunspor küme düşmemek için direne dursun birileri sanırım kuyusunu kazıyor.

Şu sıralar garip olaylar dolanıyor şu ilin takımının başında.

Teknik direktöre ceza,taraftara ceza.

Acaba bu cezaları Samsunspor için alanlar diğer kulüplere ve maçlara bakmıyorlar mı?

Buradaki amaç Samsunspor’u mu cezalandırmak yoksa Samsun’u mu?

Hem de referandum öncesi.

Bu olay ya sandığa “Hayır” olarak yansırsa ne olacak?

GÜNÜN FIKRASI

Bir profesör 3 kız öğrencisinin "durum değerlendirmesi" yeteneklerini sınamak istemiş... Durumu anlatmış üçüne de ..

Denizde bir salın üzerinde yarı çıplak ve yapayalnızsınız. Birden içi erkek dolu bir teknenin size doğru geldiğini görüyorsunuz. Hallerinden belli, bu balıkçı teknesi aylardır denizde ve hiçbiri aylardır kadın yüzü görmemiş. Hepsi aç kurt gibi size bakıyor. Sorunu çözmek için ne yaparsınız?

Kumral kız yanıt vermiş:

—Salın yönünü akıntıya doğru çevirir, kaçmaya çalışırım...

Esmer olan daha kabadayı çıkmış:

—Yanımda bir rambo bıçağı var... Ona sıkı sıkı sarılır, bakalım sala atlayacak erkek kimmiş beklerim...

Sarışın başını iki yana sallamış:

—Durumu anladık Hocam da, sorun ne?

GÜNÜN SÖZÜ

Sorunlar bizim bilgeliğimizi ve cesaretimizi ortaya koyar. ScottPeck