Karabük’te Trafik Kazası : 2 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde medyana gelen trafik kazasında 210 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün seyir halindeki TIR'a arkadan...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde medyana gelen trafik kazasında 210 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan biri bayan 2 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eskipazar D-755 karayolu İmanlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Musa Göktaş (49) idaresindeki 78 SA 108 plakalı otomobil seyir halinde iken yolda asker uğurlaması için oluşan konvoydan dolayı sol şeritten yavaş şekilde ilerleyen cüruf yüklü olan Alim Ekmekçi (42) idaresindeki 06 FE 0250 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Kemal Dereli (52) olay yerinde hayatında kaybederken, sürücü Göktaş ile Satı Ala isimli bayan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonra ağır yaralı olan Satı Ala hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Göktaş ise Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araç içinde ve cesedin yanında yer alan alkol şişeleri dikkat çekerken, sürücünün hastanede kan örneğinden alınan alkol testinde ise 210 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.