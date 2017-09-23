Karadeniz’den En Çok Hamsi Ve Palamut Çıkıyor

En çok palamut ve hamsi balığını avladığını belirten balıkçılar olumsuz hava şartları olduğu zaman denize açılamadıklarını, buna bağlı olarak...

Ordulu balıkçılar Karadeniz açıklarında avlanmaya devam ediyorlar.

En çok palamut ve hamsi balığını avladığını belirten balıkçılar olumsuz hava şartları olduğu zaman denize açılamadıklarını, buna bağlı olarak gırgır balıkçılarının yakınlarda avlanarak balık ihtiyacını karşıladığını söylediler.

Rüzgarlı havalarda denize açılamadıklarını belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Bu zamanlarda küçük balıkçı kayıklarının tuttukları balıklar tezgahlarda yerini alıyor. En çok hamsi balığı tutuyoruz. Şu an Rize ve Artvin taraflarında avlanıyoruz. Palamut da bizleri çok mutlu ediyor. Balık fiyatları genel olarak çok pahalı değil. Vatandaşın ucuz balık yemesi için çalışıyoruz. Denizden ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ben ve tayfalarım havalar uygun olduğunda balık avlamaya çıkıyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.