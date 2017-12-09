  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Karadeniz'in o ili kara büründü

»
Karadeniz'in o ili kara büründü
Karadeniz'deki o il'de kar kalınlığı 20 cm

Tokat'ın Erbaa ilçesinde soğuk havaların ardından etkili olan kar yağışı bütün şehiri etkisi altına aldı.Türkiyenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar Tokat'ın Erbaa ilçesine de vurdu.Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 milyon liralık tasarruf09 Aralık 2017 Cumartesi 15:47
  • Amasya’dan turizm atağı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:40
  • Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 15:31
  • Media Markt Çorum'da büyüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 15:01
  • Telefon ve internet faturalarına vergi ayarı09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Haksız rekabete dur denilmeli09 Aralık 2017 Cumartesi 14:47
  • MMO'dan doğalgaz uyarısı09 Aralık 2017 Cumartesi 14:03
  • Ünlü sanatçının inanılmaz değişimi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:57
  • Son dakika... ABD kapıyı açtı, DEAŞ ‘Fırat’a yürüdü09 Aralık 2017 Cumartesi 12:39
  • THY filosuna 40 uçak daha katacak09 Aralık 2017 Cumartesi 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti