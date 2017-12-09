Tokat'ın Erbaa ilçesinde soğuk havaların ardından etkili olan kar yağışı bütün şehiri etkisi altına aldı.Türkiyenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar Tokat'ın Erbaa ilçesine de vurdu.Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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Karadeniz'in o ili kara büründü
Karadeniz'deki o il'de kar kalınlığı 20 cm
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