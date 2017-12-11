Karaman Belediyesinin 2018 Yılı Bütçesi 200 Milyon Lira

Karaman Belediyesi 2018 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonucu belediye meclisi tarafından kabul edilen bütçe karara bağlandı.

Karaman Belediyesi 2018 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonucu belediye meclisi tarafından kabul edilen bütçe karara bağlandı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan bütçe görüşmeleri sonunda yapmış olduğu açıklamada, "Karaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha huzurlu daha gelişmiş ve marka bir kentte yaşamaları ve şehrimizin daha modern hale gelmesi için yatırım ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Bütçemizi en verimli şekilde kullanarak, daha fazla yatırım ve hizmet üretiyoruz. 2018 yılı bütçemiz 200 Milyon TL olarak belediye meclisimizce karara bağlandı. Bütçe çalışmalarına katılan komisyon ve meclis üyelerine, belediye personellerimize teşekkür ediyorum. İnşallah son yıllarda hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlere 2018 yılında da devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız destek ile yine milletimiz için hizmet edeceğiz" dedi.