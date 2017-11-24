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Karaman’da Öğretmeni Duygulandıran Sürpriz

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Karaman’da Öğretmeni Duygulandıran Sürpriz
Karaman'da öğrenci ve velilerin hazırladıkları sürpriz öğretmeni duygulandırdı.

Karaman'da öğrenci ve velilerin hazırladıkları sürpriz öğretmeni duygulandırdı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Piri Reis İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Ersin Çelik'in Öğretmenler Gününü unutulmaz bir an olarak kutlamayı düşünürken akıllarına açık hava reklamları geldi. Öğrenciler ve veliler, "Derslerimizin yanında nice erdemleri bize öğreten değerli öğretmenimiz Ersin Çelik nezdinde Piri Reis İlköğretim Okulu öğretmenlerinin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun" yazılı görseli öğretmenin fotoğraflı ile birlikte kentin en işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesi'ndeki reklam alanında yayınlattı. Reklam alanının önünde toplanan öğrenciler ve veliler, sınıf öğretmeni Çelik'i arayarak bir sürprizleri olduğunu söyleyip yanlarına çağırdı. Öğrencilerinin yanına gelen Çelik, karşılaştığı sürprizi görünce duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerine tek tek sarılıp öpen Çelik, duygu dolu anlarını gazetecilere aktardı.

Şaşkın ve gururlu olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Çelik, "Bu anlamlı günde değerli velilerim ve öğrencilerimin yanında böyle bir manzarayla karşılaşmak aklımın ucundan geçen bir jest değildi. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Öğrencilerimin yanında gözyaşlarımın akması çok istemediğim bir şeydi ama çok şaşkınım, çok gururluyum. Böyle güzel bir öğrenci ve veli gurubuyla herkesin içerisinde dostluğumuzu, arkadaşlığımızı pekiştirmek, güzel şeylere örnek olmak, velilerimin öğrencilerimin başarısıdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliğin karşısında diyecek kelime bulamıyorum" dedi.

Öğrenciler de, öğretmenleri Ersin Çelik'in 4 yıl boyunca kendilerine hem öğretmenlik hem babalık yaptığını söyleyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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