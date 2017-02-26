  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Karaman’da Park Halindeki Otomobil Yandı

» »
Karaman’da Park Halindeki Otomobil Yandı
Olay, gece 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 656 Sokak'ta meydana geldi.

Karaman'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 656 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi Mehmet A. tarafından evinin önüne park edilen 70 BE 807 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sahibi tarafından yaklaşık 3 ay önce alındığı öğrenilen otomobil motor kısmı tamamen yanması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, otomobilin elektrik kontağından dolayı yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de Kapkaç Olayı26 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Çocuğuna Cesedi Film Gibi İzletti26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Hastane Ziyareti Dönüşü Kaza Yaptılar26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Samsun’da 8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Denizli’de Otomobil Önce Araca, Sonra Direğe Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Polise Silah Çeken Şahıs, Kovalamaca Sonucu Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • İstanbul’dan Getirilen Uyuşturucu Haplarla Yakalandılar26 Şubat 2017 Pazar 11:48
  • Jandarma’dan Sahte İçki Operasyonu26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Ekipler Derede Kaybolan Uğur İçin Seferber Oldu26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Esrar Suçundan Aranan Şahıs Bonzai İle Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti