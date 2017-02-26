Karaman’da Park Halindeki Otomobil Yandı

Olay, gece 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 656 Sokak'ta meydana geldi.

Karaman'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 656 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi Mehmet A. tarafından evinin önüne park edilen 70 BE 807 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sahibi tarafından yaklaşık 3 ay önce alındığı öğrenilen otomobil motor kısmı tamamen yanması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, otomobilin elektrik kontağından dolayı yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.