Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Satranç İl Birinciliği müsabakaları...

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Satranç İl Birinciliği müsabakaları oynanan son turların ardından sona erdi.

Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Eğitim Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar 12 kategoride toplam 62 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Katılımın yoğun olduğu turnuvaya öğretmenlerin yanı sıra sporcu aileleri de büyük ilgi gösterdi. İki gün boyunca devam eden ve 6 tur üzerinden oynanan yarışmalarda turnuvaya katılan tüm sporcular 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı elde etti. Müsabakalarda yaş kategorilerinde oluşan sıralamada 13 yaş kızlarda Eylül Eken, 14 yaş kızlarda Cansu Tat, 15 yaş kızlarda Ayşe Tuğçe Uysal, 16 yaş kızlarda Ayşe Baysal, 17 yaş kızlarda Gizem Tekinyer birinci oldu. Genel sıralamada ise 13 yaş genelde Ruhi Furkan Delen, 14 yaş genelde Mustafa İlban, 15 yaş genelde Mehmet Başpınar, 16 yaş genelde Oğuzhan Doğan, 17 yaş genelde Mustafa Temel ve 18 yaş genelde Mustafa Ülkümen birinci oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Kaya, turnuva başhakemi Hafize Özer, turnuva gözlemcisi Ahmet Yöner, turnuva hakemleri ve sporcu velileri tarafından verildi.