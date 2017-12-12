  • BIST 108.474
  • Altın 153,014
  • Dolar 3,8240
  • Euro 4,5048
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

» »
Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Satranç İl Birinciliği müsabakaları...

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Satranç İl Birinciliği müsabakaları oynanan son turların ardından sona erdi.

Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Eğitim Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar 12 kategoride toplam 62 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Katılımın yoğun olduğu turnuvaya öğretmenlerin yanı sıra sporcu aileleri de büyük ilgi gösterdi. İki gün boyunca devam eden ve 6 tur üzerinden oynanan yarışmalarda turnuvaya katılan tüm sporcular 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı elde etti. Müsabakalarda yaş kategorilerinde oluşan sıralamada 13 yaş kızlarda Eylül Eken, 14 yaş kızlarda Cansu Tat, 15 yaş kızlarda Ayşe Tuğçe Uysal, 16 yaş kızlarda Ayşe Baysal, 17 yaş kızlarda Gizem Tekinyer birinci oldu. Genel sıralamada ise 13 yaş genelde Ruhi Furkan Delen, 14 yaş genelde Mustafa İlban, 15 yaş genelde Mehmet Başpınar, 16 yaş genelde Oğuzhan Doğan, 17 yaş genelde Mustafa Temel ve 18 yaş genelde Mustafa Ülkümen birinci oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Kaya, turnuva başhakemi Hafize Özer, turnuva gözlemcisi Ahmet Yöner, turnuva hakemleri ve sporcu velileri tarafından verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Başkan Özakcan 7 Nolu Sağlık Ocağı’nı Ziyaret Etti12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Sınırın Mavi Çizgisi Fırat Nehri12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Anne Vahşeti Gizli Kamerada12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Şen: "Görevimiz Ormanlarımızı Korumak"12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Kuzey Irak’tan Kaçan İki Terörist Teslim Oldu12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Yüzüne Madde Atılan Kadının Durumu İyiye Gidiyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Otobüste Fenalaşan Yolcu, Hastaneye Böyle Yetiştirildi12 Aralık 2017 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti