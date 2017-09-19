Kargo Şirketinde 51 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da iki farklı kargo şirketinin yurtdışına giden kargo bölümlerinde yapılan aramalar sonucunda toplam uyuşturucu nitelikli 51 bin adet Captagon...

İstanbul'da iki farklı kargo şirketinin yurtdışına giden kargo bölümlerinde yapılan aramalar sonucunda toplam uyuşturucu nitelikli 51 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir ilçesinde bir kargo şirketinin yurtdışı kargo bölümünde, polis ekipleri tarafından narkotik köpeklerle yapılan aramalarda dekoratif sandığa saklanmış 15 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Küçükçekmece ilçesinde de bir kargo şirketinin yurtdışı gönderilerinde yapılan aramalarda karton kolilere saklanmış 36 bin adet Captagon hapı bulundu.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.