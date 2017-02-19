Kastamonu’da Çıkan Yangın 7 Evi Kül Etti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Ulu köyünde Erol Şengür'e ait evde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek komşu evlere sıçradı. Alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Bozkurt Belediyesi, Bozkurt Orman İşletme ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 ev, içindeki eşyaları ile birlikte yanarak kül oldu.

Can kaybının yaşanmadığı yangında yanan evlerden bazılarının sahiplerinin İstanbul'da oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.