Kastamonu’da İki Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin-Türkeli karayolunda yol yapım çalışmaları süren bölgeye deniz dolgusu için taş taşıyan Bülent U. (43) idaresindeki kamyon ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 FN 063 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada Bülent U.'nun kullandığı kamyon şarampole devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Bülent U. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bülent U., Çatalzeytin Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, yine Çatalzeytin-Türkeli arasında devam eden yol yapım çalışmalarına taş taşıyan S.K. yönetimindeki kamyon, Çatalzeytin'e bağlı Epçeler Köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.