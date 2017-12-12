Kastamonu’da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Kastamonu'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Kastamonu'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesi Müderris Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ayşen idaresindeki 37 EH 418 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Ayşen, aracı kenara çekerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Sürücü yangını tek başına söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Küre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı da olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi alarak, araç sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.