Katar’da Öğrencilerden Trump’ın Kudüs Kararına Kınama

Katar Üniversitesi öğrencileri bu sabah bir toplantı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini...

Katar Üniversitesi öğrencileri bu sabah bir toplantı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Öğrenciler, Trump'ın bu kararını Filistin halkına düşmanlık olarak nitelediklerini ve reddettiklerini söyledi. Öğrenciler, Filistin davasını desteklerini, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu ve ilelebet öyle kalacağını söyledi.

Öğrenci temsilci meclisi tarafından yapılan protesto toplantısına çeşitli ülkelerden oluşan öğrenciler ve Üniversite Rektörü Dr. Hasan Durham katıldı. Öğrenciler, Kudüs'ün Filistin'in ilelebet başkenti, bunun bütün müslümanların davası olduğunu belirterek Trump'ın kararını reddettiklerini yazan pankartlar taşıdı. Toplantıda ABD mallarının boykot edilmesi istendi.