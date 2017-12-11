  • BIST 108.827
  • Altın 154,122
  • Dolar 3,8359
  • Euro 4,5239
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Katar’da Öğrencilerden Trump’ın Kudüs Kararına Kınama

» »
Katar’da Öğrencilerden Trump’ın Kudüs Kararına Kınama
Katar Üniversitesi öğrencileri bu sabah bir toplantı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini...

Katar Üniversitesi öğrencileri bu sabah bir toplantı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Öğrenciler, Trump'ın bu kararını Filistin halkına düşmanlık olarak nitelediklerini ve reddettiklerini söyledi. Öğrenciler, Filistin davasını desteklerini, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu ve ilelebet öyle kalacağını söyledi.

Öğrenci temsilci meclisi tarafından yapılan protesto toplantısına çeşitli ülkelerden oluşan öğrenciler ve Üniversite Rektörü Dr. Hasan Durham katıldı. Öğrenciler, Kudüs'ün Filistin'in ilelebet başkenti, bunun bütün müslümanların davası olduğunu belirterek Trump'ın kararını reddettiklerini yazan pankartlar taşıdı. Toplantıda ABD mallarının boykot edilmesi istendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın Ak Parti 17 İlçenin Yeni Yönetimlerini Temayülle Belirleyecek11 Aralık 2017 Pazartesi 10:13
  • Prof. Dr. Kemal İnat: "İç Siyasette Zayıflayan Trump, İsrail Lobisi’nin Desteğini Almak İstiyor"11 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Nilgün Çağlar’a Taziye Telefonu11 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Tümer: “Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezlerinden Ayrılmalıdır”11 Aralık 2017 Pazartesi 09:23
  • Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığına Ömer Özmen Seçildi10 Aralık 2017 Pazar 21:23
  • Bakan Arslan İle Fakıbaba Harran Ve Akçakale’de Partililerle Buluştu10 Aralık 2017 Pazar 21:13
  • Nazilli Chp’de Deveci Güven Tazeledi10 Aralık 2017 Pazar 21:13
  • Akhisar Chp’de Yeni Başkan İsmail Fikirli10 Aralık 2017 Pazar 20:48
  • İsrail Başbakanı Netanyahu: "Mahmud Abbas Barış İstiyorsa Karşılıklı Oturup Konuşmayı Kabul Etmeli"10 Aralık 2017 Pazar 20:08
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Netanyahu’ya Sert Cevap10 Aralık 2017 Pazar 20:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti