Kayınvalidesine Hediye Alıp, Elini Öpünce Davalık Olmaktan Kurtuldu

Trabzon'da kayınvalidesini telefonla arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen damat, kayınvalidesiyle uzlaşarak hediye alıp elini öpünce davalık...

Trabzon'da kayınvalidesini telefonla arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen damat, kayınvalidesiyle uzlaşarak hediye alıp elini öpünce davalık olmaktan kurtuldu.

Arsin ilçesinde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Hava Aydınlı'ya (51) telefonda hakaret ve tehditte bulunan damat Veli Yakup (19), hakkında kayınvalidesi şikayetçi olununca Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca tarafları uzlaştırmak üzere bir uzlaştırmacı görevlendirildi. Kayınvalide ve damadı bir araya getiren uzlaştırmacı, taraflarla müzakerelere başladı. Müzakereler sonrasında uzlaşmayı kabul eden kayınvalide, damadının kendisinden özür dileyerek hediye alması ve elini öpmesi sonucu uzlaşarak damadı hakkındaki şikayetinden vazgeçti.