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Kayıp 5 Kişilik Aileye Ait Hayvanların Bulunduğu İki Kardeş Tutuklandı

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Kayıp 5 Kişilik Aileye Ait Hayvanların Bulunduğu İki Kardeş Tutuklandı
Kastamonu'da Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik aileye ait olduğu düşünülen 4 büyükbaş hayvanın çıktığı iki...

Kastamonu'da Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik aileye ait olduğu düşünülen 4 büyükbaş hayvanın çıktığı iki kardeş, mahkemece tutuklandı. Kastamonu'da merkeze bağlı Bürme köyündeki iki evin yanması sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesi olayıyla ilgili gözaltına alının iki kardeş, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile Ahmet Çataloğlu'na ait evlerde 29 Kasım sabahına doğru yangın çıkmış, iki evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesinden haber alınamamıştı. Çıkan yangın sonrasında Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar'dan yaklaşık 15 gündür haber alınamazken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Öte yandan 15 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Yangının kundaklama şüphesiyle çıkmış olabileceği üzerinde durulurken jandarma ekipleri, kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili olarak Erkan K. (25) ve Ersan K. (29) kardeşleri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erkan ve Ersan K. kardeşler, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Erkan K. ile kardeşi Ersan K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daday nüfusuna kayıtlı sanıkların ikamet ettikleri köyünde Çataloğlu ailesine ait olduğu düşünülen 4 büyükbaş hayvanın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Fazıl Çataloğlu'nun torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu düşünülen ve yanan evin enkazında bulunan cesedin ise Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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