  • BIST 89.320
  • Altın 146,372
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Kayıp Gencin Cesedi Belgrad Ormanı’nda Bulundu

» »
Kayıp Gencin Cesedi Belgrad Ormanı’nda Bulundu
İstanbul'da 3 aydır kayıp olduğu öğrenilen bir gencin cesedi Belgrad Ormanı'ndaki gölette bulundu.

İstanbul'da 3 aydır kayıp olduğu öğrenilen bir gencin cesedi Belgrad Ormanı'ndaki gölette bulundu.

Belgrad Ormanı'nda öğle saatlerinde piknik yapan vatandaşlar II. Mahmud Bendi yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, göletinin üzerinde yüzen erkek cesedini kıyıya çıkarak incelemelerde bulundu. Uzun suredir suda olduğu için cesedin elleri ve ayaklarında çürümenin olduğu tespit edildi. Gölette bulunan erkek cesedinin yaklaşık 3 ay önce ortadan kaybolan 20 yaşındaki Yunus Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Gölete gelerek cesedi teşhis eden baba Mehmet Çetinkaya, oğlunun askere gitmeye hazırlanırken borçlarından dolayı bunalıma girdiğini söyleyerek, "3 ay önce tüm özel eşyalarını otomobilde bırakarak ortadan kayboldu. Tüm aramalarımıza rağmen izine rastlayamadık. Ormandaki gölde ölüsünü buldukları söylendi " dedi.

Yunus Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın Açıklamasına ‘Pankart’ Müdahalesi: 4 Gözaltı01 Mart 2017 Çarşamba 18:48
  • Marmaray’da Sis Yoğunluğu01 Mart 2017 Çarşamba 18:48
  • Dal Budamak İçin Çıktığı Ağaçta Tansiyonu Düşünce Mahsur Kaldı01 Mart 2017 Çarşamba 18:48
  • Emniyet Ve Jandarma Didik Didik Aradı01 Mart 2017 Çarşamba 18:38
  • Öğretmenin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi01 Mart 2017 Çarşamba 18:28
  • Osmaniye Sanayi Sitesinde Silahlı Kavga: 2 Ölü01 Mart 2017 Çarşamba 18:28
  • Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası01 Mart 2017 Çarşamba 18:23
  • Seyir Halindeki Araç Alev Aldı01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • İstanbul’da Sis Etkisini Sürdürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Kocaeli’de Tübitak Personeli Fetö’den Tutuklandı01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti