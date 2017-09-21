Kayseri Savunma Sanayisinde Müjdeli Haberi Bekliyor

Kayseri Sanayi Odası'nda "Kayseri'de Savunma Sanayi ve Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu toplantı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası'nda "Kayseri'de Savunma Sanayi ve Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, Anatamir Bakım Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Tayfun Türkoğlu, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'de savunma sanayisine ciddi şekilde tedarik yapan firmalar olduğunu belirterek, buradaki potansiyeli bire bir sanayicilerin kendilerinden dinlemek için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Savuma sanayi konusunun Kayseri'nin olmazsa olmazları arasında olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Anatamir Fabrikası ve Hava İkmal Bakım Merkezi'nin Kayseri adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Her iki fabrikamızda ciddi manada tecrübeye sahip, gerek üretim teknoloji gerekse malzeme teknolojisi ile kendini ispatlamış durumdadır. Kayseri'de tank sanayisine, uçak sanayisine ve silah sanayisine ciddi şeklide tedarik yapan firmalarımız var. Yine savunma sanayisine yazılım yapan, helikopter parçaları üreten arkadaşlarımız var. Ben gerek otomotiv sanayisi ile gerekse savunma sanayisi ile ilgili Kayseri'de birikmiş bir potansiyel olduğu inancındayım. Biz bu konuda her türlü girişimde bulunarak, şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

18 Ağustos'ta savunma sanayisinde mevzuat değişikliği yapıldığını ve resmi gazetede yayınlandığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu değişikliğin sanayiciler açısından son derece önemli olduğunu belirterek, bu değişiklikle birlikte gerçek sanayicilerin savunma sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin üç üniversitesi, 1700 sanayi kuruluşu ile imkanları, kabiliyetleri ve coğrafi konumunun savunma sanayisi için çok uygun olduğunu ve Kayserili sanayicilerimizin yerli ve milli ürün üretme konusunda her türlü Ar-Ge, yatırım ve çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Sivil Tümgeneral Murat Akkaya Kayseri'yi teknoloji üssü olarak gördüğünü belirterek, "Kayseri'deki hava ikmal ve Anatamir fabrikaları bizim için çok kritik fabrikalar. Kayseri içinde son derece önemli. Burada ciddi bir potansiyel ve imkanlar var. Eğer bu potansiyeli sizin gibi sanayicilerimizle birleştirebilir, milli sinerjiyi oluşturabilirsek, çok daha yüksek verim elde edeceğiz. Bu konuda hızlanmamız gerekiyor. Bayağı bir gecikmişiz. Başkanımızın da bahsettiği 18 Ağustos'ta çıkardığımız bakanlar kurulu kararı da hızlanmak için yapılmış bir düzenleme. Bu kararın asıl ruhu yerlileştirmedir. Savunma sanayimizi hızlı bir şekilde yerlileştirmeliyiz. Bunu da sizlerle yapacağımız stratejik işbirliği sayesinde, uzun soluklu birliktelikle yapacağız" dedi.

Büyük projeleri Kayseri'ye taşımak istediklerini ifade eden Akkaya, "Bu konuda yakında Kayseri'ye müjdeyi vereceğiz. Oldu gibi ama henüz çalışmalar tamamlanmadı. Bütün yatırımcıları Kayseri'ye yönlendiriyoruz. İnşallah bizim iki fabrikamızda da yapacağımız işler var. Resmileşince çok net o müjdeyi veririz. Biz altyapısını kuruyoruz. Gördüğüm kadarı ile Kayseri bu yatırımı hak ediyor. Bizimde gönlümüzden geçen Kayseri'ye bu yatırımı yapmak ve büyük bir işbirliğine yol açmaktır" şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin en büyük gücünün girişimci genç nesil olduğunu belirterek, bu nesille birlikte Kayseri sanayisinin çok daha iyi noktalara gideceğini söyledi.

Kayseri'nin artık klasik ürünler dışında katma değeri daha yüksek teknolojik ürünler üretmesi gerektiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, "Bizde bilgi birikimi ve tecrübe var. Birde eskisi gibi devletin soğuk yüzü yok karşımızda. Hükümetimiz savunma sanayisinin millileşmesi adına ne gerekiyorsa yapıyor, bizde belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada iş sanayicilerimize düşüyor. Artık sanayicilerimiz biraz risk alıp, yatırımlarının bir kısmını yeni sektörlere ayırmalı" diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan sanayiciler, kendilerini tanıtarak, savunma sanayi ile ilgili çalışmalarından bahsederek görüş ve önerini de dile getirdiler.