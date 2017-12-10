Kazadan Yara Almadan Kurtuldu, Yaralılara Yardım Ederken Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir otomobil traktöre çarptı. Kazada otomobildeki yolcu hayatını kaybederken, yaralılara yardım etmeye çalışan traktör...

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir otomobil traktöre çarptı. Kazada otomobildeki yolcu hayatını kaybederken, yaralılara yardım etmeye çalışan traktör sürücüsü de bir aracın çarpması sonucu öldü. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde saat 19.30 sıralarında Harun Toprak idaresindeki 45 SY 146 Plakalı otomobil şehir merkezine girişte önünde seyir halde ilerleyen Hasan Başkaya'nın kullandığı 45 L 3126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza esnasında otomobilde bulunan Sevim Toprak hayatını kaybederken traktör şoförü Hasan Başkaya, aracından inip otomobilde bulunanlara yardım etmeye giderken plakası henüz tespit edilemeyen başka bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Harun Toprak ve 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kazanın gerçekleştiği yere anında giden Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Harun Toprak'ın belediyelerinde çalıştığını kaydederek acılarının çok büyük olduğunu ifade etti. Başkan Mergen hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.