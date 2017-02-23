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Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği

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Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği
Samsun Kazım Orbay İlkokulu öğrencileri Samsun TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Samsun Kazım Orbay İlkokulu öğrencileri Samsun TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Samsun Kazım Orbay İlkokulunda eğitim gören bin 213 öğrencinin tamamı Samsun TÜYAP Kitap Fuarı'nı gezdi. Öğrencilere kitap sevgisi ve kitap alma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul tarafından düzenlenen kitap fuarı etkinliğine Samsun Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Öğrencilerin ulaşımı tramvay, kitap fuarı servis araçları ve okul servisleriyle sağlandı. Öğretmen ve veliler de öğrencilerin kitap fuarını gezmelerine yardımcı oldu.

Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği

Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği

Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği

Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği

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