Kemik sağlığınızı 'D vitamini' ile koruyun

Kemik erimesi yani Osteoporozun oldukça sık olarak karşılaşılan bir kemik hastalığı olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulundu

Kemik erimesi yani Osteoporozun oldukça sık olarak karşılaşılan bir kemik hastalığı olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulundu

Osteoporoz sıkça karşılaşılan bir kemik hastalığıdır. Kısaca kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz kemik yapısının yaşlanmaya bağlı olarak kemik yapısının bozulması ve D vitamin ve kalsiyum yetersizliği ile ortaya çıkar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam süresinin uzaması ile osteoporoz önemli bir problem haline geldiği yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmıştır. Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, Osteoporoz hakkında önemli bilgiler vererek Kemik sağlığını korumak adına önerilerde bulundu.

OSTEOPOROZ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK PROBLEMİDİR

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal, "Osteoporoz, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline gelmiştir. Osteoporoz, daha çok kadınların maruz kaldığı bir hastalık olarak bilinse de, erkekleri de etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Osteoporozun en önemli belirtisi kırıklardır. Omurga üzerinde ortaya çıkan kırık sonucu; boy kısalır, duruş bozukluğu ve kamburluk ortaya çıkar. Kamburlaşma sonucunda kemikler, karın boşluğu ve göğse baskı yapar. Buradaki organlar olumsuz etkilenirken hastanın vücut imajı bozulur. Bu da psikolojik sorunların ortaya çıkmasına, osteoporoz hastasının toplumdan uzaklaşmasına neden olur.

KEMİK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÖNERİLER

Osteoporoz tedavisinde, kırıkların önlenmesi, kemik mineral yoğunluğunun korunması ve hatta arttırılması, kırığa ve duruş bozukluğuna bağlı şikayetlerle mücadele ve günlük aktivitelerin maksimuma çıkarılarak yaşam kalitesinin artırılması olmalıdır. Tedavide mutlaka kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ve kalsiyumun emilimini artırmak için D vitamininin yer alması gerekli. Bebeğin anne karnındaki beslenmesi kemik sağlığını yakından etkilediği için osteoporozdan korunma anne rahminde başlamaktadır. Buradaki korunma, doruk kemik kütlesinin maksimuma çıkması anlamına geliyor. Kemik kütlesi 30 yaş civarı maksimuma ulaşıyor. Onun için 30 yaşından önce kemik kültesi yoğunluğu ne kadar artırılırsa, kırık riski de o kadar azaldığı görülmektedir.Bunun içinde mutlaka egzersiz yapmalı, düzenli beslenmeliyiz. Çocukların basketbol, voleybol gibi kemik yoğunluğunu artırıcı fiziksel aktivite ve egzersizler yapmaya teşvik edilmelidir. Beslenmenin en önemli iki noktasını kalsiyum ve D vitamini alımıdır. D vitaminin en önemli kaynağı güneştir. Bununla birlikte balık ve balık ürünleri tüketilmesi de önemli bir D vitamini kaynağıdır" diye konuştu.