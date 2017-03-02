  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

Kemik sağlığınızı 'D vitamini' ile koruyun

»
Kemik sağlığınızı 'D vitamini' ile koruyun
Kemik erimesi yani Osteoporozun oldukça sık olarak karşılaşılan bir kemik hastalığı olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulundu

Kemik erimesi yani Osteoporozun oldukça sık olarak karşılaşılan bir kemik hastalığı olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulundu

Osteoporoz sıkça karşılaşılan bir kemik hastalığıdır. Kısaca kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz kemik yapısının yaşlanmaya bağlı olarak kemik yapısının bozulması ve D vitamin ve kalsiyum yetersizliği ile ortaya çıkar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam süresinin uzaması ile osteoporoz önemli bir problem haline geldiği yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmıştır. Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, Osteoporoz hakkında önemli bilgiler vererek Kemik sağlığını korumak adına önerilerde bulundu. 

osteoporoz1.jpgOSTEOPOROZ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK PROBLEMİDİR
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal, "Osteoporoz, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline gelmiştir. Osteoporoz, daha çok kadınların maruz kaldığı bir hastalık olarak bilinse de, erkekleri de etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Osteoporozun en önemli belirtisi kırıklardır. Omurga üzerinde ortaya çıkan kırık sonucu; boy kısalır, duruş bozukluğu ve kamburluk ortaya çıkar. Kamburlaşma sonucunda kemikler, karın boşluğu ve göğse baskı yapar. Buradaki organlar olumsuz etkilenirken hastanın vücut imajı bozulur. Bu da psikolojik sorunların ortaya çıkmasına, osteoporoz hastasının toplumdan uzaklaşmasına neden olur.

osteoporoz3.jpg

KEMİK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÖNERİLER
Osteoporoz tedavisinde, kırıkların önlenmesi, kemik mineral yoğunluğunun korunması ve hatta arttırılması, kırığa ve duruş bozukluğuna bağlı şikayetlerle mücadele ve günlük aktivitelerin maksimuma çıkarılarak yaşam kalitesinin artırılması olmalıdır. Tedavide mutlaka kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ve kalsiyumun emilimini artırmak için D vitamininin yer alması gerekli. Bebeğin anne karnındaki beslenmesi kemik sağlığını yakından etkilediği için osteoporozdan korunma anne rahminde başlamaktadır. Buradaki korunma, doruk kemik kütlesinin maksimuma çıkması anlamına geliyor. Kemik kütlesi 30 yaş civarı maksimuma ulaşıyor. Onun için 30 yaşından önce kemik kültesi yoğunluğu ne kadar artırılırsa, kırık riski de o kadar azaldığı görülmektedir.Bunun içinde mutlaka egzersiz yapmalı, düzenli beslenmeliyiz. Çocukların basketbol, voleybol gibi kemik yoğunluğunu artırıcı fiziksel aktivite ve egzersizler yapmaya teşvik edilmelidir.  Beslenmenin en önemli iki noktasını kalsiyum ve D vitamini alımıdır. D vitaminin en önemli kaynağı güneştir. Bununla birlikte balık ve balık ürünleri tüketilmesi de önemli bir D vitamini kaynağıdır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reformer Pilates aleti ne işe yarar?26 Şubat 2017 Pazar 12:02
  • Bombax kudret narlı karışırım sipariş hattı26 Şubat 2017 Pazar 12:00
  • Kemik sağlığınızı 'D vitamini' ile koruyun24 Şubat 2017 Cuma 18:46
  • iyot damlası kullanıcı yorumları24 Şubat 2017 Cuma 14:46
  • Büyük Anadolu Hastanesi Ordu'da bilgilendirdi22 Şubat 2017 Çarşamba 18:22
  • 5 aylık bebeğin böbreklerinden 56 taş çıktı21 Şubat 2017 Salı 18:15
  • İlaç değil takviye edici ürün19 Şubat 2017 Pazar 23:29
  • Ağız kokusu kabusunuz olmasın19 Şubat 2017 Pazar 22:14
  • Soğuk havalarda kan bağışları düştü17 Şubat 2017 Cuma 17:07
  • Chocolate slim nereden alınır17 Şubat 2017 Cuma 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti