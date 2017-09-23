Kerevitaş, Türkiye’nin Halka Açık En Büyük İkinci Gıda Şirketi Oluyor

2008 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kerevitaş, son dönemin en büyük tahsisli sermaye artışı sonrasında, Marsa'yı da bünyesinde bulunduran...

2008 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kerevitaş, son dönemin en büyük tahsisli sermaye artışı sonrasında, Marsa'yı da bünyesinde bulunduran Türkiye'nin pazar lideri yağ üreticisi Besler'i satın alıyor. Kerevitaş, yılsonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmayla Besler'in satın alımı için 904,5 milyon TL ödeyecek. Kerevitaş yeni yapısıyla 2 milyar TL'ye yakın ciro büyüklüğüne sahip olacak ve Türkiye'nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi halini alacak.

Superfresh markasıyla dondurulmuş gıda pazarında lider konumda olan, aynı zamanda ton balığı ve konserve üretimi de yapan Kerevitaş, yağ pazarında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona gibi tanınmış markalara üretim yapan Marsa'yı da bünyesinde bulunduran pazar lideri şirket Besler'i satın alıyor. Kerevitaş, bu anlaşma için 904,5 milyon TL ödeyecek. Kerevitaş yeni yapısıyla 2 milyar TL'ye yakın ciro büyüklüğüne sahip olacak ve Türkiye'nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi halini alacak.

Yıldız Holding'in 2008 yılındaki satın alımı sonrasında oluşturulan sinerji ve yapılanmalarla Kerevitaş'ın faaliyet performansı önemli derecede iyileşti. Kerevitaş son üç yılda ortalama yıllık yüzde 21 büyürken, 2017'nin ilk yarısındaki büyüme ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Kerevitaş'ın cirosu 2016 yılında 460 milyon TL'nin üzerine çıktı. Kerevitaş, 2017'yi ise yaklaşık yüzde 30 büyümeyle 600 milyon TL'ye yakın ciroyla kapatmayı ön görüyor.

Yıldız Holding'in İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı Oğuz Aldemir satın alma işlemiyle ilgili olarak, "Bu işlem Kerevitaş'ın sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Her ikisi de kendi pazarlarında lider olan iki şirketimiz, güçlerini birleştirerek daha geniş alanda faaliyet gösteren ve oldukça büyük bir satış hacmi olan yeni bir yapı oluşturacak. Bu işlemle birlikte, üretimde kullanılan hammadde tedarikinde süreç iyileştirmeleri ve maliyet avantajları hedefliyoruz. Besler'in mükemmellik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve yüksek teknoloji kullanımı yeni yapı için avantaj sağlayacak. Hedefimiz, tüketicilerimizin karşısına daha geniş bir portföy ile çıkarak müşteri memnuniyetimizi artırmak. Dondurulmuş gıda alanında açık ara pazar lideriyiz ve çift haneli büyüme rakamlarıyla faaliyet karı üreten bir yapıdayız. Ekonomisi canlı ve gelişen bir ülkede yaşıyoruz. Ciromuzun yüzde 15'ini oluşturan ihracat kanallarımızla da gelişmeye devam ediyoruz. Haliyle sektör beklentilerimiz yüksek ve biz Kerevitaş olarak tüketicilerimizin beğendiği ürünleri, en doğru dağıtım kanallarıyla sunmaya gayret ediyoruz. Kerevitaş, bu işlem sonrasında borsanın en büyük ikinci gıda şirketi haline gelecek. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözleri üzerimizde olacak. Biz de güçlenen yeni yapıda hem ülke ekonomimize hem de tüm paydaşlarımıza kalıcı değerler üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kerevitaş gıdada farklı alanlarda yatırım yapma gücüne sahip olacak"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, satın almayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye'ye değer katmayı önceliklerimizden biri olarak belirlediğimiz Yıldız Holding'de müşterilerimize her zaman en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Şimdi kendi pazarlarında lider olan iki şirketimiz Kerevitaş çatısı altında güçlerini birleştiriyor. Bu işlemle Kerevitaş, Türkiye'nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olacak. Çok şükür, halka açık en büyük gıda şirketi olan Ülker Bisküvi ile tüketicilerimize ve yatırımcılarımıza verdiğimiz sözlerimizi muvaffakiyetle yerine getiriyoruz. Bu satın almayla önceliğimiz, bu birlikteliğin hem Kerevitaş hem de Besler için güzel bir sinerji oluşturması. Bu birliktelikten doğacak yapı, gıda alanında birçok farklı sahaya yatırım yapabilecek mali güce sahip, borçlarını ödeyebilen, temettü ödeme potansiyeline sahip olan ve kalıcı büyüme gerçekleştirebilecek bir şirket haline gelecek"